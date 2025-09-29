El VARDiario analiza y el club espera al sexto brasileño, el punta Lucas Ribeiro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cultural se llevó los tres puntos en el derbi autonómico (0-1) con todo merecimiento ante un Real Valladolid que tuvo más el balón pero con una faceta creativa prácticamente nula. Un choque con una rivalidad especial que se notó desde el inicio, ya que ambos equipos salieron a presionar y a tratar de controlar la posesión del balón. Fueron los leoneses los que tomaron la iniciativa y, de hecho, su intensidad se tradujo en un tempranero primer gol, en el minuto 5, tras una mala salida del balón de los locales, que terminó en las botas de Diego Collado, quien sorprendió a Guilherme con un forzado remate, tras un robo y asistencia de Rubén Sobrino. El análisis y el debate en la tertulia 'El VARDiario de León' por parte de Óscar Díez, Juan Simón, José Antonio Pérez y Raúl Castro, con la moderación de Ángel Fraguas, también fue intenso con diversidad de opiniones y criterios.

Las pinceladas del 'Cuco' Ziganda en menos de una semana de entrenamientos hicieron que los culturalistas fueran muy intensos y seguros. Así señaló Óscar Díez.

Mientras tanto, el club espera que con el trabajo físico el delantero brasileño Lucas Ribeiro pueda ser alineado por Ziganda en breve. Un punta que puede convertirse en una bomba para beneficio de la Cultural en ataque. Será el sexto brasileño en el primer equipo tras Armindo Ceccón, Adriano Félix Teixeira, Addison Alves de Oliveira, Augusto Galván y Renato da Silva Ferreira en la época de Víctor Cea como entrenador, para después ser cedido al Badajoz.