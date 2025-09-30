Los 10K de León apuntan a los 4.000 participantes

Los 10K de León Cuna del Parlamentarismo se han convertido en una de las pruebas deportivas más populares de la capital leonesa. Y volverá a serlo un año más en su XIV edición.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, presentó este martes la prueba que se celebrará el 19 de octubre y que un año más está organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el club deportivo Sprint Atletismo León y la Delegación Leonesa de Atletismo.

Según el concejal, está previsto que este año vuelvan a superar los 4.000 participantes entre todas las categorías que conforman esta cita deportiva en la que participarán corredores locales y también procedentes de otros puntos de la geografía española como en ediciones anteriores.

Canuria ha destacado que se trata de una de las pruebas más atractivas que acoge la ciudad por su singular trazado urbano, que permite a los corredores disfrutar de las calles y monumentos de la ciudad. El inicio de la prueba serán las inmediaciones del Estadio Hispánico, en el Paseo del Parque, y la meta estará ubicada a los pies de la Catedral de León. Allí se celebrará una gran fiesta para culminar el evento con la entrega de premios, el sorteo de regalos entre los participantes de la carrera de 2 KM, la recogida de obsequios de los colaboradores, hinchables, música en directo y clase de zumba.

El concejal ha estado acompañado en la presentación de José E. Villacorta, del Club Sprint de Atletismo; María Perrino en representación de la Universidad de León; Arturo Burgos, representando a Hyundai que el patrocinador principal; y Félix Llorente, presidente de Asleca.

Salida a las 11:00 h del Paseo del Parque

La prueba principal de los 10 KM saldrá del Paseo del Parque a las 11:00 horas. Además, antes se celebrarán dos carreras de promoción de 2 kilómetros: la Peque - León Cuna del Parlamentarismo, una carrera dedicada a la competición de las categorías menores con participantes únicamente entre los 10 y 17 años, y los 2 KM León Cuna del Parlamentarismo dedicada a las familias y a todo aquel que no se atreva con la carrera más larga.

La competición principal se desarrollará sobre un circuito urbano de 10.000 metros homologado por la RFEA. El límite de inscritos para la carrera de 10 KM es de 1.000 y para la de 2KM, de 3.000.

Los corredores disfrutarán de un trazado de gran belleza que transcurrirá por los edificios y monumentos emblemáticos de la capital leonesa: San Marcos, el Musac, San Isidoro, Casco Antiguo, Edificio de Botines de Gaudí y la Catedral, un aliciente más para que los corredores se animen a participar en esta prueba.

Inscripciones

Las inscripciones para participar en las distintas modalidades de la prueba ya están abiertas y se podrán realizar hasta el próximo 14 de octubre a las 24:00 horas. Se pueden hacer a través de la página web www.10kmleon.com y también de forma presencial en dos puntos: Deportes Kamariny en horario comercial (calle El Carmen, 9) y en el Centro Comercial León Plaza (en Vivagym) en horario comercial (avenida Reyes Leoneses).

Dispositivo

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Deportes, ha previsto un gran dispositivo formado por cerca de 200 voluntarios, 130 personas del servicio de emergencias y seguridad, 30 personas para el personal sanitario, 10 vehículos de emergencias, cuatro zonas de servicios a los corredores y un centro de coordinación de emergencias con el hospital de campaña en la zona de meta con presencia de Policía Local y Protección Civil, que estarán apoyados por Cruz Roja. En el Estadio Hispánico se habilitará todo lo necesario para los corredores como vestuarios y guarda ropa y también se instalará la recogida de dorsales y chips.

Los 10KM Hyundai León Cuna del Parlamentarismo siempre han tenido un fuerte compromiso social, y en esta nueva edición sigue fiel a ese espíritu solidario. En 2025, la carrera volverá a colaborar con la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca), una entidad con más de un siglo de historia dedicada a ayudar a colectivos vulnerables.

Patrocinadores y colaboradores

Lemauto y la marca Hyundai vuelven a ser los principales patrocinadores de esta edición y serán los encargados de los vehículos oficiales de la prueba que serán 100% eléctricos. La Concejalía de Deportes además agradece la gran respuesta de diferentes empresas de la ciudad que están mostrando un gran apoyo para que este evento deportivo salga adelante.

En concreto los patrocinadores son: Lemauto, Hyundai, Coca-Cola, Divernodia, 24/7 Producciones, Physiorelax, Kamariny, Kutxabank, Emico, el Centro Comercial León Plaza, la Universidad de León, Cruz Roja, la Agrupación Local de Protección Civil, Viejo Abogados, Olas y Nieve, Altafit Gym Club, Pinilla Centro Médico y Alsa Nextbike.

Más información

Más información a través de la página web: www.10kmleon.com, correo electrónico: info@correenleon.com y teléfono: 987849217 en horario de mañanas.