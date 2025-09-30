Un Reino de León para cimentar una racha en positivo

La Cultural logró el pasado domingo en el Nuevo Zorrilla un triunfo con un valor doble. Un resultado que puede servirle como punto de inflexión para intentar escapar de la zona de riesgo.

La llegada al banquillo del Cuco Ziganda fue balsámica para un equipo que acudía a Valladolid tras una dolorosa derrota en el Reino de León frente al Castellón y acuciado por su puesto de descenso. El rival no parecía el propicio, pero los leoneses lograron salirse con la suya y ese 0-1 les ha reportado varios escenarios en clave positiva.

El primero el haber abandonado la zona de descenso que aún bordea. El siguiente demostrar que con el trabajo bien hecho sobre el terreno de juego nada es imposible. Y menos frente a un rival como el Real Valladolid con vitola de aspirante al ascenso a Primera División. También el mirar con más optimismo un futuro que tiene como siguiente piedra de toque el Albacete, un rival que llega crecido tras su espectacular remontada en Gijón donde tras ir perdiendo por 3-0 frente el Real Sporting lograba darle la vuelta a la situación para con cuatro goles llevarse los tres puntos.

Ahora viaja al Reino de León donde Cultural y Albacete se verán las caras el próximo lunes 6 de octubre a las 20.30 horas. Un recinto en el que la Cultural, arropada por su afición, tratará de sumar su primer triunfo como local. No pudo ser a la primera, a la segunda o a la tercera, pero los de Cuco Ziganda esperan que este resultado se pueda producir a la cuarta.

Hasta ahora los dos triunfos, de prestigio por sus rivales, se han producido como visitante y el club leonés, consciente de la importancia de ser consistente en casa, no puede permitirse más tropiezos.

Al partido los dos equipos acuden con rachas parecidas en los tres últimos encuentros. Los leoneses con dos triunfos y una derrota mientras que los albaceteños con dos victorias y un empate. Eso sí, cada partido es diferente y ahora el objetivo pasa para confirmar el buen hacer fuera del Reino de León de la Cultural por apuntarse los tres puntos en juego con el Albacete.