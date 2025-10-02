Alejandro Fernández y Jennifer García vencen en la Carrera Popular de Villoria de Órbigo

La prueba absoluta contó con cerca de 60 protagonistas en la línea de salida.VILLORIA CON EL DEPORTE

Alejandro Fernández y Jennifer García inscribieron su nombre en el cuadro de honor de la Carrera Popular de Villoria de Órbigo. Ambos lo hicieron con letras de oro tras su triunfo en la segunda edición de una prueba que contó con más de un centenar de protagonistas entre la prueba absoluta y la de base.

Alejandro era el mejor en la categoría masculina tras completar el recorrido con un crono de 35:15 y aventajando en casi dos minutos a Sergio Morla.

Momento de la salida de la carrera de base.VILLORIA CON EL DEPORTE

El tercer peldaño fue a parar a manos de Álvaro Gutiérrez en un intenso mano a mano con Morla, llegando ambos con el mismo tiempo.

En la categoría femenina Jennifer García tampoco dejaba lugar a las dudas logrando un solvente triunfo con un registro de 45:21. Lucía Gómez e Inés Gutiérrez eran segunda y tercera.