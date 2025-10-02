Levantamientos de oro para Jaime Colino

Jaime Colino sigue sumando trofeos con los que dar mayor lustre a sus ya pobladas vitrinas. El último para el levantador maragato tenía como escenario el Open Internacional de Powerlifting celebrado en Zaragoza con motivo del tercer aniversario del Club Salduie de Cuarte de Huerva.

Jaime, que acudía arrastrando problemas en el hombro derecho, supo jugar sus bazas y aplicar sus altas dosis de calidad para imponerse en una competición abierta a competidores profesionales y aficionados.

Así, con un peso corporal de 64,6 kilos, lograba la mejor puntuación de todos los competidores atendiendo a los puntos wilks (al ser un torneo Open no existen categorías de peso corporal).

En la prueba de sentadilla el levantador astorgano lograba nada menos que 240 kilos lo que le permitía allanar el camino hacia un nuevo éxito competitivo. Pero tenía que ratificarlo en el press banca. Y ahí se iba a los 177,5 kilos (no pudo llegar a su tope debido a esos problemas físicos que le hicieron fallar en el primer intento aunque en el segundo lograba hacerse con dicho registro).

Y para finalizar en el peso muerto sus 335 kilos servían para poner la guinda a su puesta en escena en el torneo zaragozano de la mejor manera posible. Nada menos que con el primer puesto en el cuadro de honor superando a rivales de sobresaliente nivel y demostrando que a día de hoy y desde hace ya unos cuantos años es todo un número uno a nivel mundial.