La Cultural estrena los lunes en Segunda

La Cultural ya sabe lo que es jugar esta temporada en viernes, sábado y domingo. Y en la octava jornada, la que levanta el telón mañana, también probará como se siente hacerlo en lunes. Además los del Cuco Ziganda tendrán degustación por partida doble, ya que si el rival más próximo es el Albacete en el Reino de León a las 20.30 horas el próximo 6 de octubre en pleno San Froilán, siete días después, y también en el inicio de la semana, tendrá que vérselas en tierras andaluzas ante el Córdoba.

Hasta el momento el día que mejor se le ha dado a los leoneses es el domingo donde ha logrado sumar todos los puntos que contabiliza (7). Ese último día de la semana la Cultural sellaba sus dos únicos triunfos en lo que va de campeonato, en la jornada quinta en Santander frente al Racing que por aquel entonces ostentaba el liderato, y en la séptima, la más reciente, en el derbi autonómico frente el Real Valladolid disputado en el estadio Nuevo José Zorrilla.

También en domingo llegaba su único empate, en este caso correspondiente a la cuarta jornada en el Reino de León ante el Leganés.

Viernes y sábado siguen a día de hoy inmaculados en cuanto a la consecución de un resultado positivo para los leoneses, ya que en el caso del viernes, día que precisamente abría su periplo en Segunda, caía ante el Burgos y menos de dos semanas después en Gijón frente al Sporting. En sábado la Cultural se dejaba los tres puntos en juego en la sexta jornada en este caso cayendo por 1-3 con el Castellón en un encuentro que le costaba el despido a Raúl Llona y su sustitución al frente de la parcela técnica por parte del Cuco Ziganda.

Ahora la Cultural se estrenará en lunes con un Albacete que llega en racha y en un partido en el que los leoneses buscarán además su primer triunfo en cada. En el Reino sólo han contabilizado un punto y ese es un pobre bagaje para intentar escapar de la zona de peligro en la tabla clasificatoria.

EL SÁBADO 1 ANTE EL MIRANDÉS

La Liga dio ayer a conocer los horarios de la 12ª jornada de competición en la Segunda División. Así, los leoneses jugarán su encuentro como locales en el Reino frente al Mirandés en otro duelo autonómico de la categoría el sábado 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, a partir de las 16.15 horas.