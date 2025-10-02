Recta final con buen balance

La temporada de caza afronta sus últimas jornadas de actividad. Apenas unos días hasta que el 15 de octubre baje el telón tras casi siete meses de plena actividad, con sus altos y bajos, pero en líneas generales en clave positiva. La esperada en el caso de una provincia con más de 2.000 kilómetros de aguas trucheras que desde hace mucho tiempo es todo un referente dentro de la caña y el sedal.

Por escenarios, cada uno con sus particularidades, como por el número de practicantes. También por el atractivo que ejerce para pescadores de otras provincias que no pierden la oportunidad de trasladarse y disfrutar en los ríos leoneses.

La temporada no ha variado en mucho las previsiones que sobre ella se cernían antes de su inicio. Bien es cierto que las primeras semanas no fueron las propicias y solo los más voluntariosos se decidieron a probar en jornadas en las que la climatología no era la mejor ni tampoco el escenario de unos ríos con caudales altos y aguas frías.

Ya con el mes de mayo oteando el horizonte el panorama iba a cambiar por completo. El sol con más horas de luz y la llegada del calor favorecieron las jornadas para los pescadores tanto los amantes de la modalidad sin muerte como la de con muerte. También de aquellos que pudieron variar de lugares más salvajes con otros más tranquilos. Lo cierto es que los días fueron pasando y las sensaciones no fueron otras qué positivas. No fue una sorpresa.

Junio y julio no defraudaron. Tampoco agosto y algunos días de septiembre. Pero el tiempo manda y con el otoño llamando a las puertas del calendario las condiciones fueron disminuyendo en el apartado positivo.

Eso sí, el balance a unos días vistas del cierre de la temporada no puede ser más que positivo. Pero también y a raíz de los incendios que han asolado parte de la provincia en las semanas pasadas, el futuro para la próxima campaña llega al menos con cierta incertidumbre esperando que esa ceniza no vaya a parar en una cantidad elevada a los ríos. Por eso los pescadores cruzan los dedos para que el daño sea el menor posible.