Perdiz y liebre entran en acción en la caza menor

La media veda bajó hace unas fechas el telón. Lo hizo como excelente termómetro para la temporada de caza menor que en Castilla y León está a la vuelta de la esquina. Seré el cuarto domingo de este mes de octubre (26) cuando empiece a andar.

En este caso con cambio de ave, ya que la codorniz dará paso a la perdiz mientras que el conejo estará acompañado de la liebre. Las tres piezas destacadas de una campaña a la que se augura un buen desarrollo. Eso sí, irregular y teniendo en cuenta que no todo el territorio de la Comunidad, y más cerca de la provincia es igual y tiene las mismas condiciones.

También en ese apartado cuenta la situación de zonas en las que los incendios de hace pocas fechas abrasaron todo lo que tenían a su paso. Allí la situación es todo lo negativa que se pueda decir.

Pero en el resto esos brotes verdes que se han visto en los últimos años pueden dar paso a unos meses hasta finales de enero de 2026 más positivos que negativos. Respecto a la perdiz se espera que esas previsiones que señalan una temporada mejor que las pasadas puedan cumplirse. Aunque todo dependerá también de que los bandos sean lo aceptables que se espera.

En cuanto a la liebre también se considera un mejor año para recuperar esos últimos ejercicios en los que el negro predominaba sobre el blanco. No es que su población haya aumentado de manera considerable aunque por lo visto sí ha experimentado un aumento que sin duda alguna no deja a su ‘pariente’ el conejo como único recurso sobre el suelo.

A este respecto y también refiriéndose al conejo se puede decir que también puede ser un año notable teniendo en cuenta su número. Eso sí, en todos los casos teniendo en cuenta los condicionantes que rodean la caza. Y es que si bien habrá zonas con una destacada presencia de piezas para poder cobrarse, en otras esa cifra puede reducirse de manera drástica e incluso ser inexistente. Por ello la experiencia será un grado.