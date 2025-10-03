El VARDiario analiza las dos próximas jornadas los martes 7 y 14

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tertulia ‘El VARDiario de León’ se traslada las dos próximas semanas a los martes 7 y 14 de octubre, debido a que la disputa de los encuentros correspondientes a la octava y novena jornada de Liga para la Cultural se atrasan a los lunes 6 y 13 de este mes de octubre, ambos a las 20.30 horas, el primero ante el Albacete Balompié en el Reino de León y el segundo frente al Córdoba en el Nuevo Arcángel. Son dos partidos importantes para que el equipo leonés se asiente en la zona templada de la clasificación con Ziganda en el banquillo, tras la victoria lograda en Zorrilla al vencer al Real Valladolid (0-1). El análisis de la jornada deportiva de los tertulianos Óscar Díez, Raúl Castro, José Antonio Pérez y Juan Simón, moderados por Ángel Fraguas, los martes 7 y 14 de octubre a partir de las 11.00 horas.