La Cultural debuta en el Palacio de Deportes frente al Coto Córdoba

El Coto Córdoba será el rival este domingo de la Cultural Baloncesto en el Palacio de Deportes Urbano González a partir de las 18.30 horas en la primera jornada de una Segunda FEB que vuelve a presentarse emocionante y cargada de retos para el equipo leonés que dirige Luis Castillo y que aspira a todo. Quiere seguir creciendo con la ambición de pelear en la zona noble, convencido de que sus opciones de luchar por el ascenso irán creciendo con el paso de las jornadas. El Coto Córdoba lo dirige Gonzalo Rodríguez.