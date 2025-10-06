Ziganda: «Jugamos por la victoria, pero nos faltó el acierto»

«Jugamos para ganar, pero no ha podido ser». Esa fue la primera reflexión del entrenador de la Cultural José Ángel Ziganda respecto al empate frente al Albacete en el Reino de León. El técnico apuntó que «el primer tiempo creo que fue de ellos. A nosotros nos costó ajustar algunas situaciones para intentar frenar su juego. En la segunda parte pudimos hacerlo hasta el punto de que en los últimos minutos tuvimos ocasiones para ganar. Con uno más tras la expulsión de Puertas sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones. Llegaron, pero nos faltó concretarlas, en especial la de Lucas».

Ziganda reconoció que «tal vez nos falta concretar las ocasiones. Esa última fase del juego. Tal vez el cansancio o que no estábamos del todo finos pudo influir».

Sobre el ambiente que vivió en el Reino en el primer partido en casa como entrenador de la Cultural apuntó Ziganda: «Ha sido muy bonito con el público siempre empujando. El equipo lo nota y lo agradece. En esta Liga los rivales son muy exigentes y necesitamos de todos».

La victoria sigue escapándose a la Cultural en el Reino en este tramo de la Liga. «Llevamos dos partidos con la portería a cero. Y eso es bueno. Sé que a la gente le gusta vernos ganar en casa y esa es nuestra meta. Pero todo llegará. Eso sí, la mayoría de los partidos van a ser como este, de una alta exigencia donde ganar va a ser difícil. Además, nos tiene que servir de incentivo para los próximos encuentros en León. Eso sí, para lograr el objetivo hay que hacer muchas cosas y muy bien y nosotros estamos en ese camino».

«Por eso, aunque buscábamos el triunfo el resultado no puede calificarse de malo y menos por lo que hemos demostrado sobre el terreno de juego», apostilló.

