La tertulia deportiva 'El VARDiario de León' se traslada al jueves 16 de octubre

La tertulia ‘El VARDiario de León’ se traslada la próxima semana al jueves 16 de octubre, debido a la celebración del VII Congreso sobre Despoblación Diario de León, que se impartirá durante el martes y el miércoles, 14 y 15 de octubre, en el Club de Prensa Diario de León, con idénticos medios con los que se emite la tertulia deportiva ‘El VARDiario de Leon’.

El análisis de la jornada deportiva por parte de los tertulianos Óscar Díez, Raúl Castro, José Antonio Pérez y Juan Simón moderados por Ángel Fraguas, se pospone para el próximo jueves 16 de octubre, a partir de las 11.00 horas.