Iván Ania: «Las dos victorias de la Cultural nos sitúan en alerta»

El entrenador del Córdoba, Iván Ania, advierte que la Cultural llega a El Arcángel después de «dos victorias a domicilio de mucho mérito», ante el Racing de Santander (2-4) y el Real Valladolid (0-1), lo que debe «poner en alerta» a su equipo.

El técnico asturiano, más allá de la peligrosidad demostrada por el conjunto leonés fuera de casa, destaca el «incremento en la intensidad» que ha visto en el Córdoba en las últimas semanas, lo que le predispone a «estar más cerca de la victoria».

?El asturiano se muestra satisfecho con el estado de sus jugadores, al afirmar que en las últimas semanas está notando «un incremento en la intensidad de los entrenamientos» que se percibe «a simple vista", más allá de los datos del GPS. Ania relaciona este hecho con la racha de tres jornadas consecutivas que su equipo lleva puntuando, ya que, en su opinión, es algo que «predispone a estar más cerca de la victoria» y beneficia «la confianza del jugador».

?Respecto al reto de encadenar dos victorias seguidas en casa, prefiere centrarse exclusivamente en el primer paso, que es «pensar en la Cultural» y en las «exigencias» que les va a generar, antes de poner su mirada en la visita del Almería la próxima semana.

?Para este encuentro contra la Cultural, el Córdoba cuenta con las bajas por lesión del delantero portugués Adilson Mendes y de dos laterales izquierdos, Juan María Alcedo y el canterano Álex López, además de las ausencias del portero Iker Álvarez y el medio Marcelo Timorán.

El cese de Gabi en el Zaragoza eleva a cuatro la cantidad de técnicos destituidos, junto a Plat, Llona y Asier Garitano