Pesca práctica del presente para el futuro

Niños del presente y pescadores del futuro. Para comprobar si algo te llena y enriquece no hay nada mejor que comprobarlo con la práctica. En la Feria Destino Pesca-Semana Internacional de la Trucha de León nada mejor que los talleres prácticos para que las nuevas generaciones puedan comprobar en primera persona las cualidades y atractivos de un arte ancestral que tiene a la caña y el sedal como parte de sus estandartes, al igual que en el caso de León la trucha.

Es decir, a los ríos.

Desde el pasado martes y hasta el viernes los escolares de león han comprobado que la pesca es algo que engancha, que cuenta con un atractivo que en estos tiempos en los que las nuevas tecnologías a veces despistan del mejor camino a quien lo transita si no se utilizan de la manera correcta es digno de aprovechar.

Los pescadores del presente también fueron niños en el pasado y se adentraron de diferentes maneras en la pesca. Todas son buenas, pero a veces ese espaldarazo lo proporcionan iniciativas como las que desde la Junta de Castilla y León y Destino Pesca se organizan. Y esta vez con talleres en los que están tomando parte decenas de escolares. El objetivo de esta propuesta no es otro que los más pequeños aprendan a pescar de una forma divertida y responsable usando bien los materiales propios para este arte a la vez que cuidando la naturaleza. Porque el río es fuente de vida... y también de pesca.

También los menos jóvenes podrán disfrutar de esta actividad, aunque para ello deberán esperar al sábado y el domingo en la piscina gigante instalada con peces en la plaza Mayor de León. Junto al taller práctico para escolares también coparán su porción de atractivo otro como el de montaje de moscas y artificiales.

Para disfrutar, conocer y aprender a pescar. A disfrutar del río en una provincia que es todo un referente mundial. De presente y también de futuro.

La piscina gigante ubicada en la plaza Mayor de León es el escenario de esta actividad formativa