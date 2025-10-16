Pesca de presente y futuro en León

Los ríos y la pesca, en León la trucha, centrarán la mesa redonda de Destino Pesca y Diario de León.

La pesca en todas sus vertientes, contada y descrita por sus protagonistas. Pasado, presente y futuro en una mesa redonda que dentro de Destino Pesca-LVII Semana Internacional de la Trucha de León en la que Diario de León aporta su grano de arena.

Pablo Castro Pinos (pescador y tetracampeón del mundo) Manuel Caneda Montiel (pescador, montador de moscas y divulgador), Raúl Gutiérrez Leralta (pescador, responsable de la Red Estatal de Desarrollo Rural REDER y copropietario de Draga Peralta Rods) y Yasmany Picorel Nieves (pescador y fundador y quía principal de Wild Trout) aportarán a través de su experiencia su rano de arena para desentrañar todo lo que rodea al arte de la pesca en sus diferentes dimensiones.

José Manuel Jiménez Blázquez (pescador y director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León) ejercerá de moderador en una mesa redonda que abrirá Joaquín S. Torné, director de Diario de León.

El Museo de la Semana Santa, a partir de las 13.30 horas de este viernes, será el escenario en el que la pesca encontrará un importante eco a través de pescadores y expertos en un arte que es algo más que lanzar la caña. Su salud y el horizonte al que se encamina serán parte de una mesa redonda que también podrá seguirse en directo a través de www.diariodeleon.es.

Una iniciativa que está enmarcada en la Feria Destino Pesca-LVII Semana Internacional de la Trucha de León que este viernes se inaugura oficialmente, aunque en jornadas pasadas ya se desarrollaron diferentes actos.