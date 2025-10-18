Araujo salva al Barça en el último suspiro frente a un peleón Girona (2-1)

Publicado por Victor Martí Barcelona Creado: Actualizado:

FC BARCELONA 2

Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde (Gerard Martín, min 76); Casadó (Araujo, min 82), Pedri (Christensen, min 63); Lamine Yamal (Bardghji, min 63), De Jong, Rashford; y Toni Fernández (Fermín, min 46).

GIRONA 1

Gazzaniga; Hugo Rincón; Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Bryan Gil (Solís, min 63), Arnau (Lass, min 79), Witsel, Joel Roca (Asprilla, min 68); Portu (Tsygankov, min 63) y Vanat (Stuani, min 68).

Goles: 1-0, min 13: Pedri; 1-1, min 20: Witsel; 2-1, min 93: Araujo. Árbitro: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño). Amarilla a Stuani, Álex Moreno y Araujo. Expulsó a Hansi Flick, por doble amarilla en el 90. Incidencias: Estadio Olímpic Lluís Companys, 43.172 espectadores.

Un gol del uruguayo Ronald Araujo en el minuto 94, que jugó de delantero centro en los últimos compases del partido, dio los tres puntos al Barcelona (2-1) en el ante el Girona, al que el equipo azulgrana ganó a la heroica.