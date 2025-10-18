León se pone a correr con los 10K

León vive este domingo una nueva fiesta del atletismo por sus calles. Lo hace con los más de 4.000 protagonistas de los 10K Hyundai León Cuna del Parlamentarismo. Y en una carrera que en su 14ª entrega vuelve a contar con sus ‘hermanas pequeñas’ de la Peque 2K y la 2K Popular que saldrán desde el mismo lugar el Paseo del Parque, para finalizar todas ellas en la plaza de la Catedral.

La más madrugadora será la Peque para jóvenes atletas nacidos entre 2008 y 2015 con inicio a las 10.25 horas y algo más de 100 dorsales en la línea de salida. Quince minutos más tarde lo hará la Popular-Familiar de 2 kilómetros con una cifra superior a los 3.000 protagonistas de todas las edades.

Y para poner la guinda la carrera ‘grande’, la de los diez kilómetros (11.00 horas) que con 1.200 participantes tiene en la categoría masculina como su máximo favorito a Jorge Blanco, segundo el pasado año tras su amigo Roberto Aláiz y que tratará de sumar su tercer entorchado en la carrera de su casa. También a mejorar el récord de la prueba que establecía hace dos años el propio Aláiz en 29:44.

Tratarán de impedir que suba al peldaño más alto del podio otros primeros espadas como el triatleta internacional Kevin Tarek Viñuela, Álvaro Gutiérrez, Alberto Cubo, Jonas Redondo y Miguel Ángel Rabanal, entre otros. En la categoría femenina la condición de máxima favorita la ostentará Blanca Fernández, que precisamente tratará de mantener la corona ganada hace un año y de paso alcanzar el póquer de victorias. Miren Martín Aranburu, Esther Ramos, Loreto Pacho, Laura Sánchez Piedrafita y Carolina Capdevila buscarán también un lugar de privilegio en el cuadro de honor.

La faceta solidaria de los 10K de León tiene este año como destinataria a la Asociación Leonesa de la Caridad. T como actividades paralelas: exhibición de zumba, regalos e hinchables.