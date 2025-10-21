Daniel Gilberto Marte, campeón junior de Castilla y León con el Club de Boxeo El Niño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Daniel Gilberto Marte, representando al Club de Boxeo El Niño, se ha proclamado campeón en la categoría junior de menos de 63 kg en los Campeonatos de Castilla y León de boxeo, celebrados el pasado sábado en las instalaciones del Club Deportivo Spartans de Palencia. Esta victoria supone el primer título autonómico de nivel junior para la entidad leonesa, un hito logrado tras superar con solvencia tanto la semifinal como la final antes del límite, consolidando así la proyección que el boxeador ha venido mostrando durante la presente temporada.

En esta edición de los campeonatos autonómicos de boxeo para categorías joven y junior, el Club de Boxeo El Niño acudió con dos representantes destacando su apuesta por la promoción del deporte en la provincia. Rayan Toujani compitió en la categoría joven de menos de 60 kg, quedándose a las puertas de la final al perder por decisión dividida en un combate muy igualado. Sin embargo, la gran noticia llegó de la mano de Daniel Gilberto Marte, quien logró el campeonato tras vencer a sus oponentes antes del final de sus respectivos combates, lo cual ha sido celebrado tanto en León como en la rama del club en Benavente, Zamora.

La consecución del campeonato autonómico por parte de Daniel Gilberto Marte supone un avance significativo para el Club de Boxeo El Niño, tanto en el plano deportivo como en el reconocimiento de su labor formativa. Hasta la fecha, este club leonés no había conseguido un título de esta categoría, lo que otorga especial notoriedad a este triunfo logrado mediante un trabajo constante y cooperación entre sus diferentes sedes.

Los entrenadores Raúl Castellano y Aarón Miñambres han subrayado la dedicación y el progreso de Daniel Marte, así como la correcta ejecución de la estrategia de combate diseñada específicamente para este certamen: "Planteamos un combate con lo que habíamos trabajado, cuestiones muy específicas para vencer y salió a la perfección", explican. Por otro lado, han puesto de relieve la coordinación con la sección del club en Benavente, dirigida por Lucao Tenorio, que posibilita la llegada de púgiles benaventanos a León y también el desplazamiento de miembros leoneses a Zamora para entrenamientos conjuntos. "Estamos en contacto permanente para lograr mejorar a nuestros púgiles. Ellos vienen a León para un trabajo específico y técnico y desde aquí también vamos a Benavente para que todo el equipo pueda seguir aprendiendo y mejorando.'

La expansión del Club de Boxeo El Niño hacia Benavente refleja la consolidación de una red de formación y promoción del boxeo en la provincia de Zamora. Con Lucao Tenorio al frente de la delegación benaventana, la colaboración estrecha entre ambas ciudades permite que el club siga incorporando a jóvenes promesas y alcanzando metas relevantes a nivel autonómico y nacional. Tenorio, tras el campeonato de Daniel Marte, manifestó: "Estamos muy contentos por este campeonato. Si seguimos trabajando así no va a ser el último. Sentimos un gran orgullo por el gran trabajo de Dani."

La actividad del Club de Boxeo El Niño no se detiene con este triunfo. El calendario para la segunda mitad de 2025 ya presenta importantes compromisos, siendo el próximo la participación de Iván Matilla, boxeador zamorano apadrinado por Alejandro Blanco, en un evento destacado que tendrá lugar en Valladolid el fin de semana siguiente a la disputa del campeonato en Palencia. Este debut refuerza la línea de trabajo del club orientada a llevar a sus boxeadores a competir en el más alto nivel autonómico y nacional.

Daniel Gilberto Marte destaca entre los jóvenes talentos del boxeo leonés gracias a su disciplina y a la capacidad para adaptarse a las indicaciones técnicas de sus entrenadores durante la competición. Su progreso en los últimos meses ha sido notable y le ha permitido acceder a la cita de Palencia en óptimas condiciones tanto físicas como estratégicas. Marte representa el prototipo de deportista formado en la cantera del club leonés, que ha visto en él un referente para las futuras generaciones de boxeadores castellano y leoneses.