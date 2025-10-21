El Ademar suma un punto frente al Nexe en un pulso de ida y vuelta (28-28)

El Abanca Ademar plantó cara al Nexe al que pudo ganar aunque al final cerraba el partido frente a los croatas con empate.RAMIRO

El Abanca Ademar salvó un punto en el último segundo que puede resultar vital para su devenir en la Liga Europea. Lo hizo igualando frente al Nexe croata (28-28) en un encuentro de ida y vuelta en el que los de Dani Gordo llegaron a ir perdiendo de cuatro goles en la primera parte (8-12 y 9-13) y ganando de tres en la segunda (25-22 y 26-23).

Pero si no puedes ganar al menos no pierdas y ahí Wasiak se convertía en protagonista en la última acción del partido en la que el Abanca Ademar lograba el empate.

Un punto que no es el mejor resultado pero tampoco el peor para seguir optando a un viaje largo por la competición continental y no despedirse en la fase de grupos. Frente a un adversario en el que el físico aparece como uno de sus argumentos, los leoneses empezaron intercambiando acciones de ataque, fallos y errores... y goles.

El Nexe daba primero en una acción que culminaba Krajcar. Y el Ademar respondía por partida doble. Eduardo Fernández y Gonzalo Pérez le daban la vuelta a la tortilla con el 2-1. Intercambio de goles con uno arriba para los locales y uno abajo. Hasta que con el 6-6 un parcial de 0-3 situaba a los croatas tres arriba (6-9) pasado el ecuador de la primera parte.

No eran los mejores minutos de los de Dani Gordo que a falta de diez minutos seguían a remolque de su rival con el 7-10. La herida incluso fue a más con el 8-12 que firmaba Haseljic a poco más de siete minutos para el intermedio. Una desventaja que permanecía con el 9-13. Hasta ahí porque en ese tramo final del primer periodo Miñambres, Sanz y Rozada lograba comprimir el pulso hasta el 12-13. La aportación de Saeid bajo palos también contribuyó a ello.

La segunda parte no podía comenzar mejor para el Abanca Ademar. Un siete metros convertido por Gonzalo Pérez y otro gol en este caso de su hermano Rodrigo posibilitaban que los leoneses volvieran a comandar el electrónico tras aquel 6-5 de la primera parte.

El partido cambiaba a un escenario más favorable. Con Saeid también erigiéndose en protagonista con sus paradas. Que fueron muchas. Eso sí, una reacción del Nexe lo llevó de nuevo a tomar ventaja incluso de dos goles con el 15-17 y 16-18. Pero los de Dani Gordo empezaban a verle las costuras a su rival. Wasiak, decisivo en el partido, obligaba con el 20-20 a que el entrenador del Nexe pidiera tiempo muerto. Zapico y Sanz tras ese minuto hacían improductiva la reprimenda del entrenador de los croatas a los suyos. Y es que un parcial de 4-0 hacía pasar el marcador del Palacio del 18-20 al 22-20.

Eran, ahora sí, los mejores minutos de los ademaristas que de las nubes empezaban a ver la luz. Con Saeid convertido en un valladar y los picotazos en ataque los locales lograban su máxima renta con el 25-22 y 26-23. Parecía que el partido iba a decantarse de su lado. Pero el Nexe no se rendía y con un 0-4 a su favor volvía a situarse uno arriba con el 26-27. Eduardo Fernández hacía las tablas y Moslavac volvía a deshacerlas. 27-28. Ahí llegaba un siete metros por derribo de Krajcar a Rodrigo. Gonzalo tenía la oportunidad de igualar. Pero falló. También Moslavac y luego Eduardo Fernández en un final frenético. A falta de siete segundos el Abanca Ademar tenía el balón en su poder. Poco tiempo pero nada imposible. Y ahí apareció Wasiak para, en el último suspiro, rescatar un valioso punto para los leoneses.

ABANCA ADEMAR 28

NEXE 28

Álvaro (Saeid); Zapico (1), Edu Fernández (2), A. Martín (2), Saiz (-), Albizu (-), Sergio Fernández (4); Rodrigo (4), Gonzalo (4 p), Wasiak (4), Benites (1), Sanz (2), Miñambres (3), Rozada (1) y Adrián (-).

Jastrzebski (Radovanovic); Bakic (3), Lucin (11, 3 p), Vucko (1), Alexandar Cenic (3), Kuze (-), Haseljic (2); Moslavac (5), Krajcar (2), Ognjen Cenic (-), Kozina (1), Barbic (-) y Krupic (-)

Marcadores parciales: 2-1, 5-4, 6-8, 7-10, 10-13 y 12-13 (descanso), 14-15, 16-17, 19-20, 23-22, 26-25, 28-28 (final). Árbitros: Gytis Sniurevicius y Andrius Grigalionis (Lituania). Excluyeron por dos minutos a Edu Fernández por el Ademar; Krajcar, Haseljic y A. Cenic (2) por el Nexe. Incidencias: Palacio de Deportes de León. Segundo partido de la fase de grupos de la Liga Europea.