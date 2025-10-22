Karate
El Club Okinawa de Astorga ofrece un notable nivel en Venta de Baños
De la mano de sus siete representantes
El club Okinawa de Astorga participó con siete karatecas en la segunda fase de la Liga Regional de cadete, junior, sub-21 y máster, celebrada en Venta de Baños. En kata, Celia Rodríguez y Alejandro García, ambos junior, finalizaban terceros.
Al segundo peldaño del podio lo harían Carmen Junquera en máster femenino de 56 a 60 años, Elena González de 46 a 50 años y Sergio Rodríguez en sub-21. A lo más alto subiría Gabriel Rodríguez. En la modalidad de kumite, Alejandro García era tercero en junior +65kg. Pablo Toral, máster de 41 a 50 años +75kg, lograba la victoria.