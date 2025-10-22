El Club Okinawa de Astorga ofrece un notable nivel en Venta de Baños

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El club Okinawa de Astorga participó con siete karatecas en la segunda fase de la Liga Regional de cadete, junior, sub-21 y máster, celebrada en Venta de Baños. En kata, Celia Rodríguez y Alejandro García, ambos junior, finalizaban terceros.

Al segundo peldaño del podio lo harían Carmen Junquera en máster femenino de 56 a 60 años, Elena González de 46 a 50 años y Sergio Rodríguez en sub-21. A lo más alto subiría Gabriel Rodríguez. En la modalidad de kumite, Alejandro García era tercero en junior +65kg. Pablo Toral, máster de 41 a 50 años +75kg, lograba la victoria.