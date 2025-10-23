El Rallysprint “Tierras Bañezanas" suma su quinta entrega

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza albergó la presentación oficial del V Rallysprint de Tierra “Tierras Bañezanas”, una cita deportiva que se celebrará el próximo sábado, 25 de octubre, y que reunirá a numerosos aficionados al motor.

En el acto de presentación estuvieron presentes el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, el concejal de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto, así como el presidente del Club Deportivo Bañeza Motor Racing, Andrés Martínez, y la secretaria de la entidad, Raquel Quiñones.

Durante su intervención, el alcalde agradeció el trabajo y la dedicación del club organizador, destacando su compromiso anual con este tipo de pruebas que “ponen el foco en La Bañeza, atrayendo a un gran número de personas y dinamizando la ciudad”. Carrera subrayó además que esta cita “refuerza la ya consolidada Urban Race” y puso en valor la colaboración público-privada que hace posible el desarrollo del evento. “Esperamos que el tiempo acompañe y que La Bañeza vuelva a llenarse para disfrutar de esta gran fiesta del motor”, añadió.

Por su parte, el concejal José Carlos Prieto detalló el programa previsto, señalando que las verificaciones técnicas de los vehículos se iniciarán a las 08:30 horas, y que la prueba concluirá en torno a las 17:30 horas con la entrega de premios, tanto la salida como el acto final se desarrollarán en los alrededores del circuito de La Salgada. Prieto destacó que el Rallysprint “se ha consolidado como una prueba de referencia en Castilla y León y espera que también a nivel nacional”, agradeciendo la colaboración de los ayuntamientos de Santa Elena de Jamuz, Cebrones del Río y La Bañeza, por su implicación en el desarrollo de la competición.

El presidente del CD Bañeza Motor Racing, Andrés Martínez, resaltó que este año se ha alcanzado un récord de participación, con 57 inscritos procedentes de diferentes puntos de España, además de participantes locales y comarcales. Martínez agradeció el apoyo del Ayuntamiento, especialmente en materia de seguridad, tras los requisitos adicionales Plaza Mayor, establecidos a raíz de los incendios del pasado verano.

En este sentido, destacó la colaboración de Protección Civil y el refuerzo de medios materiales y personal antiincendios para garantizar la máxima seguridad tanto de los pilotos como del público asistente.

El Rallysprint “Tierras Bañezanas” es puntuable para el Campeonato de Castilla y León de Tierra y, según señaló el presidente del club, su celebración ya ha tenido un impacto positivo en la ocupación hotelera de la ciudad, lo que supone “una gran noticia para el tejido económico local”.