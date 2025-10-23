El Ademar disputará el Partido de la Inclusión el próximo martes

La plantilla del Ademar León visitó este jueves las instalaciones de Soltra en La Virgen del Camino. Una visita que se enmarca dentro de las acciones del movimiento 'Hazte Incluencer', promovido por Soltra, y del compromiso social del club leonés con la inclusión y la igualdad de oportunidades a través del deporte.

La jornada concluyó con una foto de grupo y una invitación a toda la ciudadanía leonesa para asistir al Partido de la Inclusión que se celebrará el próximo martes, día 28 de octubre a las 17.30 en el Palacio de Deportes con entrada libre.