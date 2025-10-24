El Bembibre hockey quiere ampliar su racha a costa del Sant Cugat.

Publicado por Javier Pérez Creado: Actualizado:

El Bembibre H.C juega mañana sábado día 25, su cuarto partido de la OK Liga Iberdrola (Bembibre Arena, 17.00 horas), enfrentándose al Sant Cugat. El conjunto catalán busca sumar sus primeros puntos de la temporada mientras que las Águilas, quieren seguir en la buena dinámica que arrastran en las últimas semanas. Las rojinegras vencieron en los dos duelos de la campaña pasada con marcadores muy ajustados, 2-1 en su pista y 0-1 en Bembibre.

Pero esta temporada aparece más prometedora para las de Don Carlos Figueroa con un balance de goles espectacular con 23 marcados por 4 encajados, siendo el equipo más goleador de lo que va de liga. Las de Borja Ferrer han tenido un arranque de temporada más irregular, con un saldo negativo de 2 goles marcados por 11 encajados en tres partidos. Si las matemáticas fueran tan exactas como para influir en el deporte, el partido saldría con un claro vencedor. Pero enfrente estará un equipo muy capaz de sorprender y con un juego muy potente y rocoso, que dificultará las transiciones de un Bembibre más torero que nunca.

Un encuentro con el horario adelantado y que se podrá disfrutar en un Bembibre Arena que se espera anime y empuje a su equipo.