Paréntesis liguero de la Ponferradina; toca la Copa

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Como muchos equipos en este país, la Deportiva afronta esta semana una cita doble. Mañana arranca la 1ª eliminatoria de la Copa del Rey, pero el turno no le llegará al cuadro berciano hasta el jueves, cuando visitará a la UD Logroñés en Las Gaunas. El conjunto riojano perdió 1-2 el sábado ante el Tudelano en casa y enlaza dos derrotas seguidas. Éstas le han hecho alejarse del primer puesto. Y el domingo regresa la Liga a El Toralín con la llegada del CP Cacereño, conjunto que viene de empatar sin goles en casa ante el Ourense CF y que tiene los mismos puntos que la Deportiva.

Los últimos acontecimientos a buen seguro que han modificado en parte las ideas que tenía Fernando Estévez para el choque copero. La lesión de Diego Moreno en Mérida abre la incógnita de si reservar a Jorrín para la Liga o utilizarlo en Copa en el costado derecho de la defensa y poner en este puesto en la competición de la regularidad a Ger Nóvoa. También podría actuar un mismo jugador en los dos encuentros. Sin Eneko Aguilar ni Esquerdo por lesión y con la 5ª tarjeta amarilla vista por Fede San Emeterio en Mérida, el cántabro podría repetir como mediocentro en Copa y entrar de inicio en el mediocentro en Liga Borja Valle, aunque también están las opciones de Frimpong y Xemi.

Volviendo al partido más próximo, el de Logroño, Mario Jorrín y Ángel Jiménez opinaban el pasado viernes sobre esta competición a nivel individual y colectivo. «No lo sé, pero espero que sea mi momento. Aún no hemos hablado de la Copa, pero no la vamos a tirar. Todos deseamos jugar con un equipo de 1ª División en El Toralín. Viene un buen equipo de 2ª Federación; no será un rival fácil, pero servirá para coger rodaje a los que tienen menos minutos», apuntó Jorrín. En cuanto al portero, su cambio de rol en las últimas semanas quizá le haga ser suplente el jueves: «Yo ni me considero ahora titular ni antes suplente. El objetivo es no hacer de menos a nadie, ir pasando de ronda e intentaremos hacer lo que hicimos el año pasado. El jueves queremos pasar sí o sí».

DECISIÓN TÉCNICA

En la expedición deportivista que viajó a Mérida no se encontraba Lian dos Santos. Según el cuerpo técnico, el motivo obedece simplemente a una decisión técnica del entrenador.