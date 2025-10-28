Lo que se impuso fue la inclusión

Lo de menos fue el resultado, pero es justo admitir que Soltra le tiene tomada la medida al Abanca Ademar y, un año más, se impusieron a los de Dani Gordo en el Partido por la Inclusión (16-17) gracias —entre otras razones— a la notable actuación de su portero. La plantilla al completo se vistió de corto, también los lesionados que, salvo Gonzalo Pérez —que está entre algodones— participaron en una fiesta que se enmarca dentro de la campaña #hazteincluencer, el movimiento creado por Soltra para promover la visibilidad y la participación activa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

Una iniciativa que gana relevancia con cada edición y que congregó a varias decenas de aficionados en las gradas del Palacio de Deportes. El broche de oro lo puso una chocolatada para todos los asistentes, aunque a lo largo del encuentro hubo diversas actividades como los lanzamientos a portería en el descanso, la foto de fraternidad entre ademaristas y trabajadores de Soltra o el buen ambiente que se vivió de principio a fin. «Nosotros estamos encantados de colaborar siempre», comentó el máximo responsable del banquillo del Ademar minutos antes de convertirse —junto a Luis Puertas— en improvisado árbitro. Soltra aprovechó los 'errores' defensivos del cuadro leonés para adelantarse en el marcados. Ya se fueron al paso por vestuarios 7-9 y después, con todo más ajustado, el triunfo caía del lado 'visitante' por la mínima.

Lodos y Lindqvist

Por otra parte, el Ademar descansa este fin de semana por los compromisos de selecciones. Se espera que sus dos lesionados de larga duración —Oscar Lindqvist y Álex Lodos— se conviertan en 'fichajes de oro' del club para la segunda vuelta. El canterano reaparecerá en febrero de 2026 mientras que el sueco podría estar antes.

