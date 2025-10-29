Caja Rural renueva por segunda temporada su patrocinio con la Cultural de baloncesto

Publicado por Miriam Badiola Creado: Actualizado:

Caja Rural Zamora firmó hoy la renovación del convenio mediante el que se convierte, por segunda temporada consecutiva, en el patrocinador oficial de la Cultural de baloncesto, con un refuerzo en la cuantía económica, que se suma a la entrada de este año de la entidad bancaria también al fútbol de la Cultural y Deportiva Leonesa.

A pesar de no quedar detallar la cuantía económica del convenio, el director de Empresas de la entidad en León, Francisco González, afirmó que el vínculo entre el club y la entidad es “a largo plazo”, de forma que se mostró “convencido” de que “se seguirá avanzando hacia donde nos lleve el club y donde vaya la caja”.

Asimismo, González aprovechó la ocasión para trasladar el “compromiso” de Caja Rural “con la provincia y todo acto cultural, social o deportivo”, ya que a la entidad “le gusta devolver a la provincia lo que la provincia le da”.

Por su parte, la consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa, Natichu Alvarado, reconoció que el acompañamiento de Caja Rural es “algo importantísimo y no puntual”, ya que permite “caminar juntos a lo largo del tiempo”, al ser esa “la mejor manera para poder planificar una historia con sentido”.

Alvarado se mostró convencida de la que la sección de baloncesto tiene en León “un componente social muy importante”, ya que “ha sido históricamente una ciudad de baloncesto y un referente”, lo que hace que la sociedad “esté pidiendo a gritos que el proyecto se mantenga con el nivel competitivo que merece y que tiene que tener la ciudad”.

“A mayores, Caja Rural apoya todos los eventos deportivos que puede y más y no podemos estar más de acuerdo con su política de patrocinio porque apostar por el deporte y apoyarlo es apostar por una sociedad mejor, mucho más sana y con valores de equipo y solidaridad”, finalizó la consejera delegada de la Cultural.