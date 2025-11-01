Cuatro medallas para Pablo Miguel Rodríguez Pardo en el Europeo

Pablo Miguel Rodríguez Pardo subió hasta en cuatro ocasiones al podio en el Europeo Open de Natación Adaptada celebrado en la localidad portuguesa de Albufeira. El nadador leonés, representante del club La Venatoria-Levidrio, firmaba una actuación sobresaliente que refuerza su posición entre los mejores del continente.

Durante la competición Pablo Miguel alcanzó nada menos que ocho finales, obteniendo tres medallas de plata y una de bronce, además de destacadas posiciones en otras pruebas. Así, sus preseas plateadas fueron en los 200 metros braza, los 100 espalda y los 200 espalda.

El bronce lo conseguía en los 100 metros braza.

Además lograba otros destacados resultados como el quinto puesto en los 50 metros espalda, el sexto en los 50 metros braza, el mismo que en los 100 metros estilos mientras que en los 50 metros libres era octavo.

Este logro refleja el esfuerzo, la constancia y el compromiso del deportista y del equipo técnico que lo acompaña en una competición al más alto nivel

Desde el club La Venatoria-Levidrio se destaca la importancia de seguir impulsando el deporte adaptado como herramienta de inclusión y excelencia: «Enhorabuena a Pablo Miguel por este éxito internacional».