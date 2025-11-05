El Villarreal peca de confianza y colapsa frente a un intenso Pafos (1-0)

Publicado por A.G. Limasol Creado: Actualizado:

PAFOS 1

Michael; Bruno Felipe, Luckassen, David Luiz, Sema (Pileas, min 71); Sunjic, Pépé Rodrigues (Jajá, min 77), Goldar; Orsic (Anderson, min 77), Domingos Quina (Langa, min 87) y Dragomir.

VILLARREAL 0

Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Cardona (Pedraza, min 63); Pépé, Gueye, Parejo (Comesaña, min 63), Moleiro (Solomon, min 56), Ayoze (Gerard Moreno, min 63) y Mikautadze (Oluwaseyi, min 56).

Gol: 1-0, min 46: Luckassen. Árbitro: Sven Jablonski (Alemania). Amonestó a Luckassen por el Pafos y a Renato Veiga, Gueye y al entrenador Marcelino García Toral por el Villarreal. Incidencias: Encuentro disputado en el Limassol Stadium ante 7.000 espectadores.

El Villarreal ha caído derrotado este miércoles en su visita al modesto Pafos chipriota y compromete seriamente sus opciones de clasificación para la siguiente fase de la Liga de Campeones, ya que tras cuatro jornadas sigue sin conocer la victoria.

Un gol del central Luckassen, en el primer minuto del segundo tiempo y tras un saque de esquina, decidió un encuentro que el Villarreal arrancó con autoridad y ocasiones, aunque con el paso de los minutos se fue atascando hasta caer en la ansiedad y la precipitación.

A pesar de las precauciones defensivas del Pafos, el Villarreal generaba peligro con frecuencia y encontraba espacios con relativa facilidad. El conjunto castellonense se sintió tan superior que bajo el ritmo a la espera de que el gol llegara casi por inercia, pero lo que consiguió fue que el Pafos, tras salir ileso del primer arreón, ganara confianza.

Y con el gol más. Hasta el punto de desconcertar a un rival que vio como un partido que se presumía fácil se convirtió en un duro traspié.