Lamine Yamal salva al Barça (3-3)

Publicado por A.G. Brujas Creado: Actualizado:

La mejor versión de Lamine Yamal, autor de un gol y del centro que propició un tanto en propia puerta de un jugador rival, evitó el naufragio del Barcelona en Brujas (3-3), donde el conjunto de Hansi Flick volvió a evidenciar sus debilidades defensivas.

El extremo recuperó la magia después de unas semanas irregulares y lideró la reacción de su equipo ante un Brujas que, pese a avanzarse en el marcador en tres ocasiones, no consiguió sumar los tres puntos.

El Brujas comenzó intenso, atento, tapando a De Jong y Casadó en la medular y mordiendo en ataque con el tridente formado por Tsolis y Forbs, en las bandas, y Tresoldi en punta. Este último abrió el marcador en los primeros compases del encuentro (1-0, min 6). El varapalo inicial no asustó al Barça, que en menos de dos minutos empató el encuentro en el primer ataque profundo que intentó. Fermín recibió el balón escorado en la banda derecha y cedió el balón a Ferran Torres, que definió con clase ante la oposición del guardameta Nordin Jackers (1-1, min.8). Tras el empate, parecía que el Barça se aserenaba con el balón y eso se tradujo en ocasiones. Un disparo de Fermín lamió el poste, mientras que el de Rashford salió desviado.

Pero le duró poco la tranquilidad al Barcelona. En la salida de un córner, el conjunto belga recuperó el balón y ningún jugador azulgrana fue capaz de frenar la contra de su rival, que con cuatro pases se plantó en la portería de Sczcesny. Esta vez Forbs volvía a adelantar al Brujas (2-1, min. 17). Tras el paso por los vestuarios, el Barça aumentó la intensidad en la presión. La osadía de Flick dio sus frutos. Un zapatazo de Eric García acabó en el travesaño antes de que Lamine Yamal brillara con la magia de los elegidos. El canterano recibió el balón en la mediapunta, trazó una pared con Fermín y se zafó de la zaga localpara definir con el exterior desde el interior del área (2-2, min. 61).

La alegría se esfumó rápidamente. Forbs perdonó el tercero y en la siguiente concesión azulgrana no falló. El Barça se agarraba al desequilibrio de Lamine Yamal. El VAR anuló un penalti a Forbs, una pesadilla para la zaga visitante, antes de que el «10» azulgrana volviera a dar aire a su equipo. Esta vez generando peligro por la banda derecha con un centro que desvió Tsolis antes de acabar en la red (3-3, min 77).