Carlos Casado se cuelga la medalla de plata con España

Carlos Casado ya tiene en sus vitrinas una medalla internacional. Nada menos que la plata lograda en el europeo de salmónidos mosca en la que el pescador leonés fue decisivo en el éxito del combinado nacional.

Carlos, que debutaba en este tipo de competición, dejó patente que los resultados que avalaron su convocatoria por parte del seleccionador nacional eran consistentes. Y también que el grupo de pescadores que junto a él conformaron la selección a las órdenes de Aurelio González era de lo más notorio. Prueba de ello fue que además de la plata por equipos España cosechaba dos preseas más a nivel individual con el primer puesto de Daniel Muñiz Llana y el segundo de Emilio González. El leonés Carlos Casado era el tercero de la delegación nacional con mejor puntuación en el puesto 17. A la postre vital para que España lograra su objetivo de estar entre las mejores a nivel continental. Y todo en una competición en la que la lluvia y el frío hacían acto de presencia. Dificultando además la puesta en escena de los participantes. Los ríos Sóndalo, Mallero, Panniga y Mera y el lago Palú fueron los escenarios de la competición en cinco jornadas que iban a definir el resultado final y los puestos de medallas. En la primera de ellas España no empezaba del todo bien ocupando la novena posición provisional. En la segunda iba a remontar hasta la cuarta para bajar un puesto a la quinta en el tercer día. El cuarto era más favorable logrando ascender a la tercera posición mientras que en el quinto y último en una dura pugna con Italia Carlos Casado y sus compañeros lograban situarse en la primera posición empatados a puestos con los transalpinos, pero por mayor número de capturas se hacían con la merecida medalla de plata. Junto al leonés Carlos Casado conformaron la selección española en el Europeo de salmónidos mosca Alberto Luengo, Daniel Muñiz Llana, Álex Ugalde y Emilio González ejerciendo como capitán Aurelio González. Carlos Casado calificaba precisamente esta experiencia competitiva como gratificante por su experiencia a lo largo del torneo y también por el grupo de compañeros agradeciendo a la federación su confianza y a su familia y amigos por el apoyo diario que le prestan