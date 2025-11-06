Raúl Marcos González gana el Provincial de caza menor

Raúl Marcos González es el nuevo campeón provincial de caza menor con perro sucediendo a Carlos Bravo, vencedor un año antes, en lo alto del podio.

En una competición al más alto nivel y con muchos candidatos a ocupar los puestos de honor era Raúl el que al final se apuntaba la victoria en una reñida pugna con los otros dos integrantes del cuadro de honor, Óscar Fernández y Carlos Bravo, que se repartían por este orden las medallas de plata y bronce. Con el aliciente también de que los dos primeros tendrían el billete para el Autonómico del próximo fin de semana, la competición ser desarrollaba a lo largo de toda la matinal en el coto de Banecidas, perteneciente a la sociedad Riomonte. Organizado por la Delegación en León de la Federación de Caza autonómica con su presidente Miguel Fierro a la cabeza, el Provincial refrendaba además el gran nivel de la más de la quincena de cazadores participantes. Al final Raúl Marcos se hacía con la primera posición por delante de Óscar Fernández (ambos acudirán al Autonómico representando a León) y del campeón del pasado año, Carlos Bravo. A las puertas del podio se quedaba Jonatan López Santos con la cuarta posición mientras que Juan Carlos Domínguez Vázquez finalizaba quinto y Eduardo Ruiz sexto. El Campeonato de Castilla y León de caza menor con Perro se celebrará el próximo sábado 8 de noviembre en el coto de Santa Cristina de Valmadrigal perteneciente a la sociedad Riomonte.