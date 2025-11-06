La Junta de CyL ensalza el esfuerzo y los valores de los deportistas en los premios Pódium

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Junta ensalzó el esfuerzo y los valores de los deportistas y entidades deportivas de la Comunidad con la entrega de los XIII Premios Pódium del Deporte de Castilla y León, que se celebró en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Valladolid. Así, la futbolista Adriana Nanclares Romero recibió el Premio al Mejor Deportista Absoluto; el patinador Adrián Alonso García, al Mejor Deportista Promesa y Laura López Valle, al Mejor Entrenador, junto a la nadadora Marta Fernández Infante, en de Deporte y Discapacidad y a la piragüista Ainnare García González, en Deporte en Edad Escolar.