El Atlético Bembibre se la juega frente al Tordesillas

La décima jornada de la competición liguera del Grupo 8 de Tercera División viene marcada por la dificultad de los rivales destacando sobre todos el Guijuelo y el Atlético Tordesillas.

Así, en Atlético Bembibre, que se reencontró con la victoria la pasada jornada frente al Numancia B a domicilio, ejercerá el domingo (17.00 horas) de anfitrión del Atlético Tordesillas, tercero en la clasificación, en un partido en el que los dirigidos por Manolo Pérez necesitan sumar los tres puntos para no alejarse de los puestos de privilegio de los que solo les separan cuatro puntos antes de la disputa de la jornada. El Júpiter Leonés, que derrotó al Mirandés B recibe este sábado (16.00 horas) al candidato al ascenso Guijuelo con la necesidad de sumar los tres puntos para iniciar su ascensión en la tabla clasificatoria. La Virgen, tras la derrota sufrida en el derbi frente al Atlético Mansillés, está obligada a lograr la victoria este sábado (15.45 horas) frente al Mirandés B en su feudo de Los Dominicos con la obligación de volver a la senda del triunfo, mientras el Atlético Mansillés se desplaza a territorio salmantino para medirse este sábado (16.30 horas) al Santa Marta en lo que será un auténtico duelo en la cumbre al medirse a su antecesor en la tabla.