Sigue en directo el partido Deportivo-Cultural Leonesa, minuto a minuto
Deportivo
Eddahchouri (15'), Soriano (23')
En directo
2
0
Cultural Leonesa
Mboula lo intenta para la Cultural
El culturalista Mboula lanza raso y detiene el balón Germán Parreño.
SEGUNDO GOOOL LOCAL
2-0: Mario Soriano se aprovecha de una acción en la que el balón sale rebotado de Yayo y en otro error en la salida de balón recupera Eddahchouri, que sirve a Soriano, para batir con un chut cruzado a Badía.
Selu Diallo, muy activo
Disparo de Selu Diallo, muy centrado, que detiene sin agobios Germán Parreño.
La Cultural ataca por medio de Mboula
Mboula intenta penetrar pero se se le va el balón fuera.
GOOOL DEL DEPORTIVO
1-0: Error de Rodri Suárez, que entrega el balón a Eddahchouri, que se va de Badía y marca a placer para el Deportivo.
Peligro del Deportivo
Soriano pasa al hueco a Yeremay, pero se anticipa Badía.
Córner a favor de la Cultural
Sin consecuencias, al detener el balón Germán Parreño.
Primer disparo de la Cultural
Thiago Ojeda chuta muy elevado por encima del portero local Germán Parreño.
La Cultural mantiene la posesión
El equipo leonés combina el balón sin perderlo.
Arranca el partido
Mueve el balón la Cultural.
LA PREVIA
Luis Chacón, que hoy no juega por la cláusula del miedo, dialoga momentos antes de comenzar el partido con sus compañeros deportivistas Cristian Herrera, Mella, Rubén López... Por lo que respecta al once de la Cultural en Riazor frente al Deportivo, sale del equipo inicial Iván Calero del lateral derecho y entra en su lugar Víctor García, Pibe sale del extremo diestro y Yayo es titular, al igual que Mboula.
ALINEACIONES
DEPORTIVO: Germán Parreño; Mella, Noubi, Arnau Comas, Loureiro, Quagliata; Gragera, Villares; Yeremay, Soriano y Eddahchouri.
CULTURAL: Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Matía Barzic, Roger Hinojo; Thiago Ojeda, Yayo, Selu Diallo, Jordi Mboula, Sobrino; y Mano Justo.
ÁRBITRO: Andrés Fuentes Molina (Comité Valenciano).