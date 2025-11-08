Sigue en directo el partido Deportivo-Cultural Leonesa, minuto a minuto

25' Mboula lo intenta para la Cultural 19:00 08/11/2025 19:00 08/11/2025 El culturalista Mboula lanza raso y detiene el balón Germán Parreño.

23' SEGUNDO GOOOL LOCAL 18:57 08/11/2025 18:59 08/11/2025 2-0: Mario Soriano se aprovecha de una acción en la que el balón sale rebotado de Yayo y en otro error en la salida de balón recupera Eddahchouri, que sirve a Soriano, para batir con un chut cruzado a Badía.

19' Selu Diallo, muy activo 18:53 08/11/2025 18:57 08/11/2025 Disparo de Selu Diallo, muy centrado, que detiene sin agobios Germán Parreño.

17' La Cultural ataca por medio de Mboula 18:50 08/11/2025 18:50 08/11/2025 Mboula intenta penetrar pero se se le va el balón fuera.

15' GOOOL DEL DEPORTIVO 18:49 08/11/2025 18:59 08/11/2025 1-0: Error de Rodri Suárez, que entrega el balón a Eddahchouri, que se va de Badía y marca a placer para el Deportivo.

10' Peligro del Deportivo 18:44 08/11/2025 18:44 08/11/2025 Soriano pasa al hueco a Yeremay, pero se anticipa Badía.

8' Córner a favor de la Cultural 18:43 08/11/2025 18:43 08/11/2025 Sin consecuencias, al detener el balón Germán Parreño.

5' Primer disparo de la Cultural 18:40 08/11/2025 18:40 08/11/2025 Thiago Ojeda chuta muy elevado por encima del portero local Germán Parreño.

2' La Cultural mantiene la posesión 18:35 08/11/2025 18:35 08/11/2025 El equipo leonés combina el balón sin perderlo.

1' Arranca el partido 18:32 08/11/2025 18:32 08/11/2025 Mueve el balón la Cultural.

LA PREVIA 18:21 08/11/2025 18:49 08/11/2025 Luis Chacón, que hoy no juega por la cláusula del miedo, dialoga momentos antes de comenzar el partido con sus compañeros deportivistas Cristian Herrera, Mella, Rubén López... Por lo que respecta al once de la Cultural en Riazor frente al Deportivo, sale del equipo inicial Iván Calero del lateral derecho y entra en su lugar Víctor García, Pibe sale del extremo diestro y Yayo es titular, al igual que Mboula.