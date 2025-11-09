Sigue en directo el partido Barakaldo CF-SD Ponferradina, minuto a minuto

Previa y novedades

18:08 09/11/2025

Examen de nivel para una Deportiva en crecimiento. Desde las 18.15 horas visita en Lasesarre a un Barakaldo CF que no ha perdido en casa y que no pierde en general ni deja de marcar goles desde el 1-0 en Mérida en la jornada 1. El conjunto blanquiazul, que lleva totalizados 10 de los últimos 12 puntos en juego, tratará de romper con esos buenos números del equipo fabril para adelantarle en la clasificación (15 puntos vs 14) y aproximarse a las plazas de play off. Al haber ganado esta tarde el Real Avilés Industrial en Cáceres (0-4), el conjunto berciano no pueded asaltar la zona de privilegio, pero si podría colocarse 6ª a un punto. Lo cierto es que ganando se pondría a 5 puntos del líder Tenerife. El encuentro se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León en internet (www.diariodeleon.es), a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi.

Fernando Estévez no dispone para este partido de Prieto, Esquerdo, Diego Moreno, Bruno y Pau Ferrer. Regresa tras sanción Fede San Emeterio, pero es suplente, lo mismo que Ger Nóvoa. El técnico vuelve a defensa de cinco. En principio Undabarrena retrasará su posición y Borja Valle jugará de mediocentro.

A pesar de no perder desde la jornada 1, el Barakaldo CF sólo lleva un punto más que la Ponferradina y ha ganado menos partidos que ésta. Viene de empatar a dos goles en Lugo. Ha encajado tres goles en los minutos finales de otros tantos partidos. Beñat de Jesús, Eric Pérez y Huidrobo se quedan en el banquillo y Valiño está fuera de combate. Entran Pedernales, Galarza, Arana y Laiou Mandiang.

Dirige el partido el santanderino de 34 años Francisco Crespo Puente (Comité Cántabro). Ésta es su 2ª temporada en la categoría, tras pasar 3 en 2ª Federación. En la actual categoría ha pitado 17 encuentros, saldados con 10 victorias locales, 4 empates y sólo 3 triunfos foráneos. Y si nos centramos en esta campaña, 2 triunfos locales y 2 empates en los choques que ha dirigido. Los conjuntos visitantes no han ganado y sólo han logrado un gol. A la Deportiva le pitó la pasada temporada ante el Real Unión Club en El Toralín (3-1).

El viejo estadio de Lasesarre nunca se le dio demasiado bien al conjunto blanquiazul y no hay más que recordar el partido de ascenso de la eliminatoria de 1958 ante el Barakaldo Altos Hornos. Sin embargo, desde que se construyó en el 2003 el actual recinto la deportivo, éste ha sido muy favorable al conjunto berciano, que ha ganado en él 4 veces, entre ellas el año pasada por 0-1 con gol de Álex Costa, empatado otra, la de primer gol de Yuri como deportivista, y perdido sólo una, el año de Amaral cuando en mejor situación estaba el equipo al llegar a ese estadio.

En lo que va de jornada destaca la derrota del Tenerife 0-1 ante el Bilbao Athletic y la remontada del RC Celta Fortuna, que perdía al descanso 0-3 y ganó 43 al CF Talavera de la Reina.