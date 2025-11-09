Sigue en directo el partido Barakaldo CF-SD Ponferradina, minuto a minuto
Barakaldo CF
0
0
SD Ponferradina
Remate flojo de Arana a las manos de Ángel.
Amarilla a Andújar.
Huidrobo x Ekaitz Molina y Eric Pérez x Saliou.
Otro récord
La Deportiva bate su récord de minutos imbatida en la categoría, que eran 424. Ahora lleva 425.
Tiro altísimo de Borja Valle.
Amarilla a Víctor San Bartolomé.
Amarilla a Saliou.
Centro pasado de Andoni, toca de cabeza Undabarrena y un defensa evita que fusile Xemi.
Contargolpe y tiro abajo de Cortés que atrapa el portero.
Tiro flojo de De León a las manos de Ángel.
Cortés llega a línea de fondo, la pone atrás y un defensa corta in extremis
Empieza la 2ª parte
Se retoma el partido.
Descanso
Barakaldo CF 0-SD Ponferradina 0.
Apertura a Andoni, que se va hasta línea de fondo, amaga el centro, pero tira, buscando sorprender al primer palo, pero el portero salva a córner.
Centro-chut de José de León que atrapa Ángel Jiménez.
Récord de Ángel Jiménez
Ángel Jiménez bate el récord de portero menos goleado de la Deportiva en 1ª Federación. Lo tenía Andrés Prieto en 424 minutos y él ya suma 425.
Remate muy alto de Cortés.
Salva Ángel
El portero de la Deportiva salva a bocajarro un remate de Galarza.
Acción de cesión de un defensa al portero local que el árbitro no considera como tal, sino como un despeje.
Rechace de córner que acaba rematando alto a la media vuelta Cortés.
Remate ligeramente alto de cabeza de Unai Naveira en un córner.
Salva Ángel
Balón suelto que empalma Oier López y salva con una buena mano abajo el portero deportivista.
Serie de rechaces en el área berciana tras un córner y acaba golpeando con violencia Oier López por encima del marco.
Tiro muy desviado de De León desde fuera del área.
Córner que remata muy cruzado de cabeza Unai Naveira.
La defensa de la Deportiva bloquea sendos intentos de remate de Oier López y Unai Naveira.
Saque de banda de Jorrín que remata levemente de cabeza Borja Valle a las manos del portero.
Amarilla a Eneko Aguilar.
Amarilla a Borja Valle.
Serie de centros al área del Barakaldo CF y rechaces que no logran rematar jugadores del equipo berciano.
Ángel Jiménez se anticipa por alto a Galarza en un centro.
Golpeo desde fuera del área de Saliou Mandiang que se va ligeramente alto.
La Deportiva juega con un 4-2-3-1, igual que su rival. Borja Valle es mediapunta y Undabarena mediocentro.
San Bartolomé recibe en posición ventajosa en un contragolpe, pero se deja el balón atrás y no logra finalizar.
Primeros minutos de igualdad. El equipo local ya botó su primer córner, aunque no colgó el balón sobre el área y lo perdió.
Jugada personal de área a área de Borja Vázquez que acaba golpeando centrado a las manos de Ispizua.
Partido en juego
Empieza el partido.
Previa y novedades
Examen de nivel para una Deportiva en crecimiento. Desde las 18.15 horas visita en Lasesarre a un Barakaldo CF que no ha perdido en casa y que no pierde en general ni deja de marcar goles desde el 1-0 en Mérida en la jornada 1. El conjunto blanquiazul, que lleva totalizados 10 de los últimos 12 puntos en juego, tratará de romper con esos buenos números del equipo fabril para adelantarle en la clasificación (15 puntos vs 14) y aproximarse a las plazas de play off. Al haber ganado esta tarde el Real Avilés Industrial en Cáceres (0-4), el conjunto berciano no pueded asaltar la zona de privilegio, pero si podría colocarse 6ª a un punto. Lo cierto es que ganando se pondría a 5 puntos del líder Tenerife. El encuentro se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León en internet (www.diariodeleon.es), a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi.
Fernando Estévez no dispone para este partido de Prieto, Esquerdo, Diego Moreno, Bruno y Pau Ferrer. Regresa tras sanción Fede San Emeterio, pero es suplente, lo mismo que Ger Nóvoa. El técnico vuelve a defensa de cinco. En principio Undabarrena retrasará su posición y Borja Valle jugará de mediocentro.
A pesar de no perder desde la jornada 1, el Barakaldo CF sólo lleva un punto más que la Ponferradina y ha ganado menos partidos que ésta. Viene de empatar a dos goles en Lugo. Ha encajado tres goles en los minutos finales de otros tantos partidos. Beñat de Jesús, Eric Pérez y Huidrobo se quedan en el banquillo y Valiño está fuera de combate. Entran Pedernales, Galarza, Arana y Laiou Mandiang.
Dirige el partido el santanderino de 34 años Francisco Crespo Puente (Comité Cántabro). Ésta es su 2ª temporada en la categoría, tras pasar 3 en 2ª Federación. En la actual categoría ha pitado 17 encuentros, saldados con 10 victorias locales, 4 empates y sólo 3 triunfos foráneos. Y si nos centramos en esta campaña, 2 triunfos locales y 2 empates en los choques que ha dirigido. Los conjuntos visitantes no han ganado y sólo han logrado un gol. A la Deportiva le pitó la pasada temporada ante el Real Unión Club en El Toralín (3-1).
El viejo estadio de Lasesarre nunca se le dio demasiado bien al conjunto blanquiazul y no hay más que recordar el partido de ascenso de la eliminatoria de 1958 ante el Barakaldo Altos Hornos. Sin embargo, desde que se construyó en el 2003 el actual recinto la deportivo, éste ha sido muy favorable al conjunto berciano, que ha ganado en él 4 veces, entre ellas el año pasada por 0-1 con gol de Álex Costa, empatado otra, la de primer gol de Yuri como deportivista, y perdido sólo una, el año de Amaral cuando en mejor situación estaba el equipo al llegar a ese estadio.
En lo que va de jornada destaca la derrota del Tenerife 0-1 ante el Bilbao Athletic y la remontada del RC Celta Fortuna, que perdía al descanso 0-3 y ganó 43 al CF Talavera de la Reina.
Alineaciones
·Barakaldo CF: (4-2-3-1): 1 Ispizua; 7 Pedernals, 18 Arana, 4 Unai Dufur, 16 Oier López; 6 Unai Naveira, 5 Ekaitz Molina; 20 Saliou Mandiang, 21 Víctor San Bartolomé, 17 De León; 19 Galarza.
Convocatoria: 2 Beñat de Jesús, 3 Borja García, 8 Huidrobo, 10 Sabin Merino, 11 Eric Pérez, 13 Gaizka Campos -ps-, 14 Íñigo Muñoz, 22 Torra, 23 Albizua, 24 Ropero.
DT: Imanol de la Sota.
·SD Ponferradina (4-2-3-1): 13 Ángel Jiménez; 23 Jorrín, 2 Andújar, 4 Molitenis, 19 Andoni López; 5 Undabarrena, 8 Eneko Aguilar; 18 Borja Vázquez, 10 Borja Valle -c-, 14 Xemi; 9 Cortés.
Convocatoria: 3 Ger Nóvoa, 6 Fede San Emeterio, 7 Sergio Benito, 11 Álex Mula, 12 Lian dos Santos, 15 Vasco, 16 Frimpong, 17 Keita, 25 Pablo Barredo -ps-.
DT: Fernando Estévez.
·Árbitro: Francisco Crespo Puente (Cantabria); auxiliares: Jaime Campelo y Andrea Peña; cuarto árbitro: Pablo Ibáñez.