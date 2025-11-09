Fallece Juan Díez Guisasola, el presidente que hizo campeona a la Cultural

Fallece Juan Díez Guisasola, el que fue el último presidente que tuvo la Cultural como club deportivo antes de su conversión en sociedad anónima deportiva. Fue allá por el mes de junio de 2001 cuando dejó el equipo en manos de Profutle, que se encargó de formalizar la conversión en SAD del club leonés. De todas las maneras, la familia Guisasola nunca se desvinculó del equipo de sus amores, la Cultural.

Juan Díez Guisasola, presidente de la Cultural en la temporada en la que se inauguró el estadio por entonces denominado Nuevo Antonio Amilivia (desde el 5 de septiembre de 2008 Estadio Municipal Reino de León), estaba convencido aquella temporada del estreno del hoy Reino de León de que se iba a ascender, pero la derrota en casa contra el Toledo privó al equipo leonés de subir a Segunda División con 12 puntos al final de aquella fase de ascenso.

El propio expresidente de la Cultural recordó hace muy poco tiempo en una entrevista concedida a Diario de León desde su domicilio en Fuerteventura, donde residía actualmente desde hace algún tiempo por motivo de que el clima canario favorecía a su estado de salud: "El estreno del estadio Nuevo Antonio Amilivia y actual Reino de León fue un día inolvidable. Ganamos al Jerez con un gol de Ibán Espadas casi al final del partido. Recuerdo a la afición, que casi llenaba el nuevo campo, como loca de alegría. Es de esos días que no olvidaré. Fue espectacular. Y una semana después el equipo jugó y ganó por 0-4 en Toledo, con desplazamiento masivo de nuestra afición. Estaba convencido de que íbamos a ascender, pero la derrota en casa ante el Toledo con el gol que nos metió Santi Carpintero nos privó de subir a Segunda División". Así lo recordaba Juan Díez Guisasola, que ha fallecido en Fuerteventura a los 75 años de edad.

La directiva de Guisasola había logrado los objetivos marcados cuando empezó. Este era un proyecto del por entonces alcalde Mario Amilivia, basado en transformar la Cultural en sociedad anónima deportiva y construir este nuevo campo. Por el medio, levantar el campo del Área Deportiva de Puente Castro, que estuviera destinado a todo el fútbol base de León una vez estrenado el estadio nuevo. "La pena fue no haber culminado nuestra gestión con el ascenso a Segunda División en el año de la inauguración del nuevo estadio, tras haber finalizado con 12 puntos esa liguilla de ascenso, unos números que de aquella normalmente llevaban a Segunda División", expresó Juan Díez Guisaola en su última entrevista en prensa.

Con Guisasola al mando, León estaba orgulloso de su equipo, con una columna vertebral de futbolistas de León y varios de ellos formados en el fútbol base leonés. Por aquel entonces había un futbol de cantera de primer nivel, con un juvenil en la máxima categoría y el filial en Tercera División. Todo perfectamente coordinado por Roberto Canuria y dirigido por Juan Carlos Saurina y Juan Gila. Saurina era en aquel momento una persona insustituible en el club, porque su capacidad de trabajo fue descomunal en el apartado deportivo, igual que Javier Cepedano en la faceta económica y Fernando Salguero en todo lo relativo a las relaciones con las instituciones. Gente que se volcó con la Cultural, al igual que José Manuel Rodríguez, Godofredo Luengo y Alejandro San Martín. Un grupo de amigos y casi familia, que con el trabajo de todos, entrenadores, delegados y personal del club, con el leonés Miguel Ángel Álvarez Tomé como entrenador. Una etapa en la que también hay que destacar al técnico argentino Raúl Longhi y a Antonio Gomez, que a punto estuvieron de poner la guinda a una gestión con el ascenso a Segunda División, después de haber conseguido todos los objetivos marcados.

Guisasola y su equipo de trabajo hicieron campeona a la Cultural en Segunda División B.

Además fue un empresario muy reconocido en León, sobre todo por ser el propietario de Michaisa, siempre se volcó con la Semana Santa Leonesa, en la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, de la que fue Abad. Descanse en paz un hombre que siempre luchó por su querido León y que se enorgullecía de ello.

Juan Díez Guisasola será incinerado en la intimidad familiar y se desarrollará una misa funeral y su entierro en León, según transmite a Diario de León su familia.