Javier Coria y Teresa Ibarbia son los mejores en el Trail Norcturno Universitario de León

El Urban Trail Universitario reunió a 250 atletas y elevó a lo más alto a los campeones de la categoría femenina y masculina.ULE

León vivió una noche de sábado de deporte, montaña y emoción con la celebración de la VIII Urban Trail Nocturna Universitaria Ciudad de León Kia Busanauto, que reunió a más de 250 corredores, batiendo su récord de participación.

El campus de Vegazana, los barrios de La Palomera y La Granja, y el exigente trazado de La Candamia y Las Lomas, se convirtieron en escenario de una cita que ya es un referente. En la categoría absoluta masculina, el vencedor fue Javier Coria, miembro de la Policía Local de León, que cruzó la meta en un final al sprint con un tiempo de 46:08.

En la categoría femenina, el triunfo fue para Teresa Ibarbia, con un registro de 56:13, tras dominar un recorrido exigente y técnico. En esta octava edición se rindió homenaje a los equipos formados por miembros de las Fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios al ciudadano. Al final se descubrió una placa en reconocimiento a los servicios de extinción de incendios forestales.