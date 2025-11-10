Paraschiv no tiene sitio en la Cultural

Daniel Paraschiv (Brasov —Rumanía— 1999) hace tiempo que no entra en los planes de la Cultural. Si con Llona jugó como titular los primeros cuatro partidos de Liga, después desapareció de las alineaciones e incluso no gozó de ningún minuto de juego en varios encuentros, situación que no ha mejorado con la llegada de Ziganda al banquillo culturalista. Las cuatro primeras jornadas como titular fueron ante el Burgos CF en El Plantío con derrota (5-1, con 72 minutos disputados), con derrota frente al Almería en el Reino (0-1, con 90 minutos jugados), con derrota ante el Sporting de Gijón en El Molinón (1-0, con 58 minutos en el campo) y empate contra el Leganes en León (0-0, con 62 minutos de juego).

Después, el delantero rumano se pasó las cuatro jornadas siguientes como suplente y sin disputar ni un solo minuto, frente al Racing de Santander con victoria en El Sardinero (2-4), ante el CD Castellón con derrota en el Reino (1-3) que coincidió con la destitución de Raúl Llona, contra el Real Valladolid en el estreno con triunfo de Ziganda (0-1) y el empate en León con el Albacete (0-0). Más tarde, disfrutó de 8 minutos en la derrota ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel (1-0). De nuevo al banquillo y sin minutos en la manita al Zaragoza en el Ibercaja (0-5), para jugar 9 minutos en la derrota ante el Ceuta en el Reino (0-1). Finalmente, regresar al banquillo y sin minutos en el triunfo en casa frente al Mirandés (3-2) y no ser convocado para medirse en la derrota frente al Deportivo en Riazor (3-0), alegando Ziganda que su ausencia de la convocatoria se debió a ‘unas molestias’. Estas son las 13 primeras jornadas de Liga para Paraschiv, con contrato en el Oviedo hasta 2027 y cedido en el presente curso en la Cultural. El delantero rumano no ha anotado ningún gol. ¿Seguirá la cesión hasta final de temporada?

El técnico Ziganda ha manifestado sobre Paraschiv: «No ha empezado bien, lo sabe él, lo sabemos todos... No pasa nada. La temporada va a ser larga y debe encontrar sensaciones y sentirse cómodo. Debe recuperar el nivel y la confianza que tuvo al final en el Oviedo. Pero nadie espera por nadie, hay que ponerse bien rápido. Le animaremos y le prestaremos atención, pero las oportunidades hay que aprovecharlas».