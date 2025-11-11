Cultural-Andorra y Real Racing Club-Ponferradina, cruces en la segunda ronda de Copa del Rey

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ha traído rivales de Segunda División para los dos representantes de la provincia que quedan vivos en la competición. El primer equipo en salir ha sido la SD Ponferradina, al que le ha correspondido en suerte el Real Racing Club. El equipo cántabro es el actual líder de 2ª División de forma destacada. Un error federativo confundió por momentos a los asistentes, ya que se colocó en las pantallas el duelo Deportiva-Racing de Ferrol, cruce que era imposible porque no se podían medir entre sí dos equipos de la misma categoría y porque el conjunto de la ciudad naval ya había sido emparejado antes con la SD Huesca. Por su parte, la Cultural y Deportiva Leonesa se medirá al FC Andorra, equipo contra el que logró hace medio año el ascenso a 2ª División en el último partido de Liga. La eliminatoria a partido único de la SD Ponferradina-Real Racing Club es muy probable que se dispute el miércoles 3 de diciembre en El Toralín, mientras que la del duelo entre la Cultural y el FC Andorra se juegue el martes 2 de diciembre en el Reino de León.

La eliminatoria tendrá lugar entre el 2 y el 4 de diciembre y ambos conjuntos jugarán en casa (el equipo berciano no podrá jugar el 2). El anterior fin de semana la formación de Fernando Estévez recibirá al Arenas Club y tras el duelo copero visitará a Unionistas CF en Salamanca. Por su parte, el cuadro de José Ángel Ziganda habrá recibido antes al Granada CF y tras la Copa visitará al Eibar.

La Cultural llega a esta ronda tras vencer 1-3 al CD Tropezón en la 1ª ronda, mientras que la Deportiva se clasificó ganando por ese mismo resultado a la UD Logroñés.

Aunque había una pequeña posibilidad de que se produjese un derbi, finalmente las bolas no depararon el siempre esperado duelo provincial por excelencia.

Los clasificados en 2ª ronda pasarán a dieciseisavos de final, en los que ya tendrán prácticamente asegurado un equipo de 1ª División. En esa eliminatoria ya estarán los equipos que juegan la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club), exentos hasta ahora.

Quince equipos de Primera División, todos menos el Real Oviedo, eliminado, y los cuatro que disputarán la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao), ya conocen sus rivales para la segunda ronda (treintaidosavos de final) de la Copa del Rey, en la que aún se mantienen en competición 17 conjuntos de Segunda División y otros 24 de Primera Federación, Segunda Federación y Tercera Federación.