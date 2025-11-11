Piqué volverá a León tras asistir al ascenso culturalista

Publicado por Francisco Otero Creado: Actualizado:

La derrota del FC Andorra en casa ante el Sestao River en la penúltima fecha de la pasada Liga le dejó sin opciones de ascenso directo de cara a la última jornada en León. Quizá por ello no puso toda la carne en el asador ante la Cultural, bajando el pistón en la 2ª parte tras empatar el inicial gol de Luis Chacón. Se reservó para el play off ante UD Ibiza y Deportiva y eso lo aprovechó la escuadra que dirigía Raúl Llona. Por ello, para los presididos por Gerard Piqué el choque de dentro de tres semanas tendrá mucho más en juego.

A pesar del ascenso, Beto Company no siguió en el banquillo e Ibai Gómez se hizo con la dirección técnica tras subir al Arenas Club a 1ª Federación. Después de un gran inicio de Liga, el conjunto andorrano encadena seis jornadas sin vencer.