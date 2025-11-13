La Cultural Leonesa pierde a Rubén Sobrino por lesión

Rubén Sobrino, a la izquierda, con las manos en la cabeza en el partido que la Cultural disputó en Riazor frente al Deportivo (3-0).LOF

La Cultural no podrá contar con Rubén Sobrino para los próximos encuentros de Liga.

El jugador sufre una lesión en su cuádriceps derecho que se ha confirmado tras las pruebas médicas realizadas y que le mantendrá apartado de los terrenos de juego en las próximas 6-8 semanas en función de su evolución según el parte médico que ha dado a conocer el club.

Sobrino ha participado hasta ahora en diez partidos de liga, nueve de ellos como titular, para un total de 728 minutos. Anotó tan solo un gol, en su debut en la victoria en El Sardinero ante el líder, Real Racing Club de Santander (2-4).