Rubén Sobrino, en el dique seco por lesión

Rubén Sobrino no volverá a jugar más en 2025. La causa, la lesión que sufre en el cuádriceps derecho que tras las pruebas médicas se confirmaba en el día de ayer y que mantendrá al delantero alejado de los terrenos de juego entre seis y ocho semanas.

Sobrino, que tanto con Raúl Llona como con el Cuco Ziganda ha contado con el rol de titular en la Cultural (ha disputado diez encuentros de Liga hasta ahora y en nueve de ellos como titular en los que ha anotado un gol y alcanzado la cifra de 728 minutos) jugó precisamente la totalidad de los minutos el pasado sábado en el terreno de juego del Deportivo.

Barzic no pudo sumar minutos con Croacia frente a Lituania (4-0) El defensa de la Cultural, Matia Barzic, no pudo sumar minutos en el primer encuentro de Croacia sub-21 dentro de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría. Barzic tendrá la oportunidad de hacerlo en el siguiente encuentro del combinado croata perteneciente a esta ventana de la Uefa.



Croacia se imponía a Lituania por 4-0 en un encuentro demasiado fácil para el combinado entrenado por Ivica Olic.



Barzic podría ser de la partida o al menos gozar de minutos en el siguiente compromiso del combinado balcánico sub-21 que tendrá que dirimir el 18 de este mes en el feudo de Hungría. En la clasificación del grupo H Croacia está situada en la primera posición con siete puntos merced a dos triunfos y un empate en lo que va de fase. Una selección en la que Matia Barzic espera hacerse un sitio y con ello sumar protagonismo.

Ahora tendrá que parar debido a una lesión que lo llevará al perderse al menos seis encuentros de Liga (Málaga, Cádiz, Granada, Eibar, Huesca y Las Palmas) y uno de Copa del Rey (Andorra) que bien podrían ser dos si lograr superar la ronda.

Su regreso si se cumplen los mejores plazos podría producirse ya en 2026 en el primer partido del año que enfrentará en el Reino de León a la Cultural con la Real Sociedad B.

Lucas Ribeiro, nominado al premio Puskas al mejor gol de 2025 El extremo brasileño de la Cultural Leonesa Lucas Ribeiro figura entre la lista de nominados al premio Puskas que otorga la Fifa al mejor gol de 2025 tras el anotado en el Mundial de clubes en Estados Unidos con su anterior equipo, Mamelodi Sundowns de Sudáfrica en la fase de grupos ante el Borussia de Dortmund (3-4).



El tanto anotado por el delantero de 27 años de Santa Helena de Goiás ya fue elegido en la cita mundialista como el mejor del torneo, en el que se dio a conocer Ribeiro, con pasado en la liga francesa y belga y que acabó recalando esta temporada en el conjunto leonés tras su ascenso a LaLiga Hypermotion, después de un litigio con el conjunto sudafricano para desvincularse de su contrato.



Ribeiro tendrá entre sus rivales al barcelonista Lamine Yamal por el tanto que anotara el extremo internacional ante el RCD Espanyol, así como al internacional inglés del Arsenal Declan Rice en la victoria frente al Real Madrid en Liga de Campeones, como nombres más destacados.



Además también optarán al galardón su compatriota, el actual jugador del CSKA de Moscú Alerrandro Barra, Alessandro Deiola (Cagliari), el argentino Pedro de la Vega del Seattle Sounders F. C estadounidense, el egipcio Amr Nasser (Al Ahly), el mexicano Carlos Orrantía (Atlas), el indonesio Rizky Ridho (Persija Jakarta) y el franco-portugués Kevin Rodrigues actualmente en el Gaziantep F. K. turco.

La ausencia de Sobrino llevará al Cuco Ziganda a explorar otras posibilidades de cara a los siguientes compromisos en los que el plantel leonés buscará salir de la zona de descenso.

El próximo el lunes 17 de noviembre en el Reino de León frente al Málaga ante el que tampoco estarán Satrústegui y el croata Barzic, convocado en este caso con la selección sub-21 de su país.

Bajas todas ellas que encontrarán recambio para el entrenador de la Cultural con el fin de que la fortaleza del bloque no se resiente tanto en el apartado defensivo como en el de ataque. En este segundo sin el jugador de Daimiel, Rubén Sobrino.