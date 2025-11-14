Valdevimbre nombra hijo predilecto al entrenador de balonmano Manolo Cadenas

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valdevimbre (León) ha nombrado Hijo Predilecto de la localidad al entrenador de balonmano, exseleccionador español y de Argentina, Manolo Cadenas, y reconocimiento que se hará efectivo en un acto el próximo 28 de noviembre en el Centro Cívico Municipal.

Cadenas, nacido en la localidad leonesa hace 70 años, abandonó los banquillos en 2023 debido a problemas médicos que ponían fin a su tercera etapa al frente del Abanca Ademar, al que dirigió en diferentes épocas.

Empezó en una primera etapa marcada por los títulos -Liga, Copa del Rey, Recopa de Europa y Copa ASOBAL-, para posteriormente volver en dos ocasiones, ya que con un equipo mermado presupuestariamente y, por tanto, en sus objetivos deportivos.

El veterano entrenador, con más de medio siglo al frente de diferentes clubes, desde sus inicios al frente del Leganés -donde da nombre a un pabellón-, también pasó por el Ciudad Naranco, Balonmano Valladolid, FC Barcelona o Granollers, además de dos experiencias en el extranjero con el Orlen Wisla Plock polaco o Meshkov Brest bielorruso.

A ellos añadió dos experiencias al frente de selecciones, con España, antes de la llegada de Jordi Ribera, que curiosamente le había sustituido en Ademar tras su primera marcha con destino al FC Barcelona, y posteriomente al frente de Argentina, a la que llevó a ganar los Juegos Panamericanos en 2019 y disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Después de su última experiencia ademarista, Cadenas ha iniciado otro camino, enfocado a una de sus pasiones, la formación de jóvenes talentos, con cursos y estancias en varios países e incluso encargándose de mejorar el nivel individual de algunos jugadores, como el extremo del Ademar Sergio Sánchez, elegido el mejor jugador en su posición en el último mundial juvenil donde España fue subcampeona.