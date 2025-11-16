Ger Nóvoa: "Hay que dar por bueno el punto de la Ponferradina"

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Ger Nóvoa dio por bueno el punto logrado ante el Lugo en un partido en el que jugó de lateral derecho: «Donde me ponga el míster, intento cumplir. En años pasados ya jugué algún partido. Estoy cómodo y es divertido; subes más. Hay que dar por bueno el punto ante un equipo complicado, con buenos jugadores y que te somete mucho. Además, tiene la posesión gran parte del partido. Estamos en casa, pero todo lo que sea sumar, bienvenido sea. No me voy triste».

El defensa ourensano lamentó que el gol fuera a balón parado y habló más en profundidad del duelo: «Estábamos avisados de que teníamos que ser fuertes a nivel de balón parado. Esto nos ha de servir para corregir. Hacemos diferente tipo de juego cada equipos. Sus centrales tocan mucho el balón y nosotros les intentamos presionar. De cualquier forma, el daño se hace en las áreas y nosotros la pisamos más que ellos».

Por último, Ger Nóvoa se refirió al siguiente encuentro: «Es un equipo dinámico; lo vemos todos los años. Por su modelo de juego es parecido al primer equipo. Le gusta tener el balón y va a ser muy complicado. Tendremos que correr mucho».

En el partido del sábado marcó de nuevo Andoni López. El vizcaíno ya lleva 3 goles, tras no haber marcado ninguno en sus 2 anteriores temporadas vistiendo de blanquiazul. Iguala en lo alto de la lista de realizadores del equipo con Xemi y ya supera a Sergio Benito y a Borja Valle.

PRÓXIMO PARTIDO

La RFEF tiene situado en su página web el encuentro entre RC Celta Fortuna Deportiva en Balaídos, si bien en la página web del club celeste pone que es en Barreiro. No obstante, en este 2º caso pone todos por defecto en esa instalación, incluyendo el ya disputado RC Celta Fortuna-Racing de Ferrol, que fue en Balaídos.