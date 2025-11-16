Havier Coria y Henar Pérez se apuntan el VI Trail Peña del Asno en La Robla

Momento de la salida del Trail Peña del Asno en La Robla en su sexta edición.AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA

Javier Coria y Henar Pérez subieron a lo más alto del podio en una exitosa sexta edición del Trail Peña del Asno que cerraba la Copa Diputación en esta modalidad. La prueba, de 22 kilómetros, recordó antes de su comienzo con un minuto de silencio en memoria de David Álvarez que había sido protagonista en alguna de las anteriores ediciones.

En el apartado competitivo Javier Coria dejaba clara desde la misma salida sus intenciones, corroborando además su condición de favorito. Zancada a zancada iba abriendo distancias respecto a sus más inmediatos perseguidores para presentarse en la línea de meta de La Robla con un tiempo de 1h50:29 como vencedor y con una renta de casi cinco minutos respecto al segundo clasificado, Miguel Vara. Completaba el cuadro de honor Jaime García.

Podio masculino del Trail Peña del Asno.AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA

Por lo que respecta a la categoría femenina la triunfadora en esta edición del Trail Peña del Asno era Henar Pérez que también superaba a su más cercana rival en cinco minutos. Henar fue la única en bajar de las dos horas y media para completar el exigente y espectacular trazado parando el cronómetro en 2h26:14. La segunda clasificada, María Pilar Viñuela, se iba a las 2h31:22 mientras que la tercera en la meta, María Jesús de vega, lo hacía en 2h32:21.

Respecto al resto de clasificaciones de una carrera que volvió a ser un éxito, en Máster 40 David Novo se apuntaba la victoria por delante de Marcos Pujol y Roberto García mientras que en la categoría femenina Maira Yáñez era la triunfadora, en este caso secundada en la línea de meta por Elena de la Vega y Paloma García-Lozano. En Máster 50 triunfo para Alberto González por delante de Rafael López Gabela y Miguel Fernández. En féminas vencía Rosa Coelho. Y como mejores corredores locales el honor se lo apuntaron Borja González y María Pilar Viñuela.

Podio femenino de la carrera.AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA

ANA MIERES

AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA