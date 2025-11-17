Víctor García gana el Open Internacional de Mansilla de las Mulas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mansilla de las Mulas albergó el tercer Open Internacional de Pulsos confirmado el podio absoluto Víctor García, Sergii Tsaric y Antonio Flores.

Por pesos, los mejores con el brazo derecho fueron: Iker Álvarez (León), Javier Seoane (León), Bryan Méndez (Bolivia), Rubén Lorenzo (Cáceres), Víctor García (Benavente) y Sergii Tsaric (Ucrania).

Con el brazo izquierdo casi se repitieron los resultados, salvo en 70 kilos con Miguel Alonso y en 86 kilos con el dominicano Juan Pablo Romero.