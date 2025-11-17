Lucha de Brazos
Víctor García gana el Open Internacional de Mansilla de las Mulas
Mansilla de las Mulas albergó el tercer Open Internacional de Pulsos confirmado el podio absoluto Víctor García, Sergii Tsaric y Antonio Flores.
Por pesos, los mejores con el brazo derecho fueron: Iker Álvarez (León), Javier Seoane (León), Bryan Méndez (Bolivia), Rubén Lorenzo (Cáceres), Víctor García (Benavente) y Sergii Tsaric (Ucrania).
Con el brazo izquierdo casi se repitieron los resultados, salvo en 70 kilos con Miguel Alonso y en 86 kilos con el dominicano Juan Pablo Romero.