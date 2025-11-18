Kevin Viñuela cierra un año notable

Kevin Tarek Viñuela cierra su temporada en la disciplina del triatlón con unas sensaciones positivas, y consolidándose una vez más como uno de los referentes españoles. El último escenario donde el leonés luchó por estar entre los mejores fue en Tongyeong (Corea del Sur) en una de las citas de la Copa del Mundo. Justo un año más tarde desde que lograda el bronce en el Mundial de Triatlón Cross donde se estrenaba en el podio en esta disciplina. Y sin olvidarse de su Europeo de acuatlón que lograba revalidar.

Viñuela, que disputaba por primera vez esta prueba del calendario asiático, fue el tercer español en la línea de meta por detrás de Eloy Canales que finalizaba noveno y Andrés Prieto que lo hacía en la 14ª posición. el triunfo fue a parar a manos del francés Maxime Hueber-Moosbrugger completando el podio el noruego Vetle Thorn y el israelí Sachar Sagiv.

El triatleta de Vegacervera cierra así el año «satisfecho por el rendimiento, aunque quizá el resultado no refleja el trabajo durante toda la carrera», después de haber salido en segunda posición del agua y estar siempre en el grupo de cabeza, tanto en la transición en bicicleta de 20 kilómetros, como en los 5.000 metros de carrera a pie.

El triatleta perteneciente al club Cidade de Lugo Fluvial había debutado el 14 de septiembre en las Series Mundiales de Triatlón en Karlovy Vary, donde pagó la dureza del recorrido.

Kevin Tarek Viñuela disputó las Series Mundiales después de haber participado en 91 pruebas internacionales, consiguiendo subir al podio en 23 ocasiones (en 13 de ellas logró hacerlo en el peldaño más alto), con un título mundial de acuatlón, el que sumaba el pasado año 2024.