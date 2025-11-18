El VARDiario: «Pellicer es el tercer entrenador que se carga la Cultural»

Los dirigentes del Málaga destituyen al entrenador Sergio Pellicer tras la derrota del equipo blanquiazul en la noche de lunes frente a la Cultural Leonesa (1-0), en el partido que cerró la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion. «Es el tercer técnico que cae tras perder su equipo ante los dirigidos por Ziganda. Sucedió lo mismo con Emilio Larraz y Fran Justo como preparadores del Real Zaragoza y Mirandés cuando sufrieron sendas derrotas a manos de la Cultural por 0-5 y 3-2, respectivamente», señalaron Óscar Díez, Juan Simón y Raúl Castro, con la moderación de Ángel Fraguas, en la tertulia digital 'El VARDiario de León' de esta semana, a la vez que resaltaron «la capacidad del equipo culturalista para imponerse al cuadro malagueño", aunque no gustó «la escasa artillería ofensiva para llegar con más insistencia al marco rival, porque ello da sensación de debilidad en el equipo, cuyo objetivo es la permenencia en Segunda».