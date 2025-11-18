La Rojita vence a Rumanía sin la participación de Fran González

Publicado por Óscar Maya Sibiu Creado: Actualizado:

Un gol de Gonzalo García en el minuto 17 y otro de Iván Fresneda en el 53 permitieron a la selección española sub-21 superar a la de Rumanía (0-2) y mantener el pleno de victorias, cinco de cinco, en la primera vuelta de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría que se disputará en verano de 2027.

Llegaban los de David Gordo a Sibiu (Rumanía) sabiendo que era una de sus salidas más difíciles, incluso aunque la selección local no cuenta con su mejor generación sub-21 de los últimos años, y esa exigencia marcada desde el banquillo se demostró en los primeros minutos.

En una combinación por la banda derecha, de Mayenda con Fresneda, el lateral del Sporting de Portugal puso un centro, de primeras, al primer palo que Gonzalo leyó a la perfección para atacar el balón y rematar de cabeza, picado, para hacer el 0-1 en el minuto 17. Ya en la segunda parte sentenció Fresneda para la Rojita con disparo fuerte al primer palo.