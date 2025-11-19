El leonés Hugo Fidalgo, del Club Kyoto, campeón de judo adaptado en los Paises Bajos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hugo Fidalgo, judoca del Club Kyoto de León, se encuentra concentrado en Ámsterdam con la Selección Paralímpica Nacional Júnior, participando en el Dutch Open y en el Training Camp Internacional que se celebraron en territorio holandés durante el transcurso de la pasada semana.

El sábado, compitió en el torneo Internacional Abierto de Judo adaptado de Venray, donde se proclamó campeón en su peso al vencer a los competidores de las selecciones de Alemania, Portugal, Países Bajos para meterse en la final en la que se enfrentó con el representante de Australia, al que se impuso limpiamente proclamándose campeón de la categoría.

Continúan los entrenamientos con los seleccionados de los países invitados y que sin duda servirán para mejorar la confianza de Hugo que ya en su primera salida internacional, la temporada pasada, se proclamó subcampeón del torneo internacional, mejorando de esta manera sus prestaciones y dando una vez más muestras de su gran potencial en la práctica de este deporte.

Los objetivos de este campo de entrenamiento internacional es que los participantes puedan poder disfrutar de unos días de judo y otras actividades deportivas en un ambiente internacional y multicultural, dónde los judocas mejoran no solo su judo, sino que pueden practicar y recibir clases de trabajo técnico-táctico de su deporte favorito por parte de entrenadores nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Además, aprovechando los conocimientos de los entrenadores invitados, durante esos días se desarrollan diversas acciones formativas para los entrenadores participantes, a la vez de adquirir más conocimientos y convivencia con los integrantes de la selección española convocados a este efecto durante los días de duración.